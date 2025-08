Central Norte perdió por un gol de diferencia ante Chaco For Ever

Central Norte no pudo hacerse fuerte en casa y cayó por la mínima ante Chaco For Ever. En el encuentro de la fecha 25 del Grupo B de la Primera Nacional, disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena, el equipo salteño sufrió una derrota que lo obliga a replantear su estrategia.

El partido se decidió en la primera mitad, cuando Matías Sebastián Romero anotó el único tanto del encuentro a los 26 minutos, sellando así la victoria para la visita. A pesar de los esfuerzos, los dirigidos por Pablo Fornasari no lograron igualar el marcador, y la frustración se notó en el campo.

Ahora, el Cuervo deberá pasar la página rápidamente. Su próximo desafío será el domingo 10 de agosto, cuando busque los tres puntos contra Almirante Brown, una oportunidad crucial para recuperar el rumbo en el torneo.