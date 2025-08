Afiliados de ATE denuncian falta de representación y reclaman un paro para todos los sectores

La interna en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a quedar expuesta esta semana tras el acuerdo paritario con el Gobierno y la convocatoria parcial a un paro. Mientras la dirigencia del gremio avaló la suba salarial para algunos sectores y luego llamó a una medida de fuerza, voces disidentes dentro de la organización denuncian exclusión, falta de diálogo y descontento creciente entre los afiliados.

Por Aries, Tania Pichotti, afiliada activa de ATE y trabajadora de la Secretaría de Trabajo de Salta, manifestó su rechazo al manejo actual del gremio: “Hoy ATE es solamente para unos cuantos. En el caso de las paritarias, pasó a ser solamente para los docentes. Exigimos que el paro sea para todos los compañeros, porque todos tenemos salarios que no alcanzan la canasta básica”.

Pichotti apuntó directamente contra la secretaria general, Mabel Álvarez, a quien acusó de negarse a dialogar con afiliados que no siguen su línea. “La secretaria general no da notas, no sale a dar la cara, y tampoco responde a quienes no estamos de su lado. Hace tiempo que no convoca a una asamblea abierta ni permite que escuchemos nuestras necesidades en paritarias”, cuestionó.

Además, señaló que hubo irregularidades en los listados de trabajadores contratados que pasarían a planta permanente. “El Gobierno habilitó el pase, pero ATE se olvidó de incluir a varios compañeros. Hay muchos que quedaron afuera”, afirmó.

La crisis interna ya tiene consecuencias visibles. Según Pichotti, la cantidad de afiliados cayó notablemente: “Cuando estábamos más activos, llegamos a ser más de 14.000. Hoy no sabemos cuántos quedan porque la desafiliación es masiva”.