Godoy: “Urtubey y Leavy no tienen ganas de reunirse”

El dirigente justicialista y presidente de Igualar, Manuel Santiago Godoy, consideró que uno de los principales obstáculos para lograr la unidad opositora en Salta es la falta de voluntad política. En El Acople, Godoy reveló que intentó organizar una reunión entre Sergio Leavy y Juan Manuel Urtubey, pero no tuvo éxito. “Intenté una reunión el otro día entre Leavy y Urtubey, no pude (…) porque no tienen ganas”, explicó.

Godoy señaló que la prioridad debe ser sentarse a conversar y dejar de lado las aspiraciones personales. “Si vos te juntás, por más que yo quiero ser, pero vos te juntás a conversar, eso aporta a la unidad”, remarcó. El exlegislador sostuvo que aún mantiene su propuesta de construir un frente amplio contra Milei, en el que participen todos los sectores que “quieran, puedan y tengan ganas”.

Godoy también cuestionó a los sectores progresistas que critican más a dirigentes propios que al oficialismo nacional. “Sucede algo raro, los que están con uno, en vez de criticar a Milei, lo critican a Urtubey o a mí”, indicó. Para Godoy, esta actitud impide concentrarse en el adversario político real y debilita a la oposición.

Godoy fue enfático en advertir sobre el contexto nacional y la responsabilidad de la política en el ascenso de Javier Milei. “Hubo dos hechos desastrosos: Macri y Alberto. La pandemia fue casi el instrumento de creación de este monstruo”, expresó. También alertó sobre el poder de los servicios de inteligencia en la actualidad: “Hoy tenés un país que está virtualmente cooptado por los servicios de inteligencia. Te controlan las redes”.

Finalmente, el titular de Igualar advirtió que la crítica debe unificarse si se quiere recuperar fuerza política. “Si todos criticaríamos a Milei, sería total y absoluto. Pero no lo hacemos, y eso pierde el objetivo”, concluyó.