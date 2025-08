“Todas las provincias retrocedieron brutalmente”: Urtubey apuntó contra Nación

En El Acople, el exgobernador, Juan Manuel Urtubey cuestionó al gobierno nacional y aseguró que la gestión de Javier Milei no solo está generando un daño profundo en las provincias, sino que está afectando la salud democrática del país. “Todas las provincias argentinas retrocedieron de una manera brutal porque este es un presidente que se apropia ilegalmente de fondos que no son propios. Se eliminó la obra pública, no se hacen casas, no se hacen escuelas, y se cerró la Subsecretaría de Vivienda de la Nación”, señaló.

El dirigente salteño también expresó su preocupación por el desfinanciamiento educativo y científico. “Estuve con autoridades de la Universidad Nacional de Salta y del CONICET. La inversión desapareció. Apenas mandan algo para pagar sueldos. Cada vez menos chicos van a poder ir a la universidad”, advirtió.

En su análisis, Urtubey sostuvo que el gobierno usa parte del crédito del Fondo Monetario Internacional para sostener artificialmente una sensación de estabilidad. “En dos meses se fumaron el 50% del primer desembolso. Es un bolsillo de payaso. Todo este costo es para que la gente crea que hay estabilidad, pero no es sustentable. Y además, es inhumano.”

En ese contexto, lanzó una advertencia: “Este modelo excluyente no se puede sostener con plena vigencia de las libertades democráticas. Por eso, el gobierno empieza a restringir la participación, a atacar a la prensa, a deslegitimar a la oposición. La violencia busca desmotivar cualquier mirada distinta”.

Finalmente, Urtubey vinculó el escenario actual con procesos autoritarios del pasado: “Todos los autoritarismos empezaron así. No digo que esto termine igual, pero si seguimos por este camino, el final será inevitable. Hay que prender la luz antes de que sea tarde”.