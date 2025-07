PAMI actualizó la lista de medicamentos con 40%, 50% y hasta 80% de descuento

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con su propio Programa de Medicamentos, en el que ofrecen diversos porcentajes de cobertura a sus afiliados. Estos varían según el uso de cada remedio, pero puede ser desde el 40% hasta la cobertura completa de los mismos.



El organismo comenzó a implementar nuevos límites terapéuticos en los medicamentos con el objetivo de prevenir su consumo excesivo y brindar mejores coberturas. Con esto, PAMI busca garantizar la salud física y mental de sus afiliados, al mismo tiempo que les otorga una mejor calidad de vida.

PAMI: cuáles son los medicamentos con descuento



PAMI ofrece el 40% de cobertura únicamente para aquellos remedios que el afiliado utiliza de forma local o eventual para tratamientos acotados en el tiempo. Por otra parte, este ofrece una cobertura de entre el 50% y el 80% en caso de tratar enfermedades agudas o crónicas.

Este último descuento aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra obra social o prepaga del sistema de salud.

Medicamentos gratis de PAMI



La obra social garantiza el 100% de cobertura de aquellos medicamentos utilizados para tratamientos especiales. Esto incluye:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Por otro lado, PAMI también ofrece la cobertura completa para aquellos afiliados inscriptos al Subsidio Social que precisan remedios para patologías agudas o crónicas. Sin embargo, solo podrán acceder a este si se cumplen las siguientes condiciones:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Cómo acceder a los descuentos y a la cobertura del 100%



Para solicitar las coberturas, los adultos mayores deberán pedir a los médicos de cabecera el envío de una receta electrónica a una farmacia. Luego, los afiliados solamente deberán retirar sus fármacos con DNI y credencial PAMI, pero en caso de no poder trasladarse, se podrá autorizar a familiares o personas de confianza.

No obstante, en el caso de recibir la cobertura por el Subsidio Social, se deberán realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de PAMI e ir a la sección Trámites Web.

En la solapa de medicamentos, seleccionar la opción “Medicamentos Sin Cargo Por Subsidio Social”.

Leer la información y presionar “Iniciar este trámite web” al final de la página.

Seleccionar “Solicitar el servicio” en el apartado de motivo.

Completar los datos requeridos: número de afiliación, DNI y número de trámite del último DNI.

Completar el formulario de contacto y continuar.

Confirmar el cumplimiento de los requisitos y avanzar.

Responder un breve cuestionario.

Con información de Ámbito