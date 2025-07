Crisis en las negociaciones por Gaza: EE.UU. e Israel interrumpen diálogo por rechazo de Hamas

Estados Unidos e Israel abandonaron las negociaciones en curso en Doha para un cese el fuego en Gaza y culparon a Hamas por un nuevo retroceso.

El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, ordenó la retirada de su equipo negociador de Doha por la “falta de voluntad” de Hamas para lograr una tregua en Gaza, poco después de una decisión similar de Israel.

“Hemos decidido traer a nuestro equipo de regreso desde Doha para consultas tras la última respuesta de Hamas, que demuestra claramente su falta de voluntad de alcanzar un alto el fuego en Gaza”, anunció Witkoff en un mensaje en su cuenta de X.

No trascendió cuál fue la respuesta del movimiento islámico palestino a la propuesta de cese el fuego avanzada en las negociaciones.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya había anunciado también el retorno de la delegación israelí que se encontraba en Doha “a la luz de la respuesta que Hamas dio esta mañana” a la propuesta sobre la mesa para continuar las consultas.

Sin embargo, fuentes israelíes no dieron por terminadas las conversaciones. “Esto no representa el fracaso de las negociaciones. Esta delegación permaneció en Doha más de dos semanas y media, más que cualquier otro equipo israelí anterior. Hemos llegado a una etapa en la que para seguir avanzando se requieren consultas internas”, dijo un funcionario citado por The Jerusalen Post.

Qué dijo Benjamin Netanyahu sobre las negociaciones con Hamas

Netanyahu aseguró que Israel no permitirá que el grupo islamista le imponga “términos de rendición”.

“Si Hamas interpreta nuestra disposición a alcanzar un acuerdo como una debilidad, como una oportunidad para dictarnos términos de rendición que pondrían en peligro a Israel, está muy equivocado”, afirmó Netanyahu durante un acto oficial en Jerusalén en conmemoración del líder sionista Zeev Jabotinsky.

“Estamos decididos a lograr todos los objetivos de la guerra”, subrayó el mandatario. Además, reiteró su compromiso de traer de vuelta a todos los rehenes que permanecen en Gaza: “Eso es lo que haremos”.

Su declaración llega después de que su oficina informara que la delegación israelí que participaba en las negociaciones sobre una tregua en Qatar regresará al país “a la luz de la respuesta que Hamas dio esta mañana” a la propuesta sobre la mesa.

En tanto, el enviado estadounidense afirmó que Washington “considerará alternativas para traer a los rehenes de vuelta a casa e intentar crear un entorno más estable para la población de Gaza”.

“Es una vergüenza que Hamas haya actuado de forma tan egoísta”, concluyó.

Las partes mantuvieron semanas de conversaciones en Qatar, con pequeños signos de progreso, pero sin avances significativos

Los delegados dijeron que un punto principal de fricción es el redespliegue de las tropas israelíes después de que se produzca cualquier alto el fuego.

Con información de EFE, AFP y AP