Petro cuestionó a la prensa y advirtió sobre posibles sanciones

Con un extenso mensaje en X, el presidente Gustavo Petro cuestionó a los medios de comunicación por su papel en la política nacional y sugirió que, como concesionarios del espectro radioeléctrico, podrían enfrentar consecuencias legales si incumplen el derecho ciudadano a la información veraz.

Sus afirmaciones también vincularon a la prensa con intereses económicos y con episodios históricos de violencia política.

Las declaraciones surgieron tras los incidentes en el Congreso durante su alocución presidencial sobre el balance de gestión, en los que miembros de la oposición interrumpieron con gritos e insultos.

Para el mandatario, esa actitud constituye una falta al juramento constitucional de los legisladores: “Lo sucedido en el congreso de la república al final de la alocución presidencial sobre el balance, por parte de la oposición, fué responder con grosería y el llamado al golpe institucional. Un ciudadano puede decir ‘fuera Petro’, pero un congresista no, porque juró cumplir la Constitución cuando se posesionó (sic)“.

Petro citó al filósofo alemán Jürgen Habermas para argumentar que el parlamento debería ser “la mayor instancia institucional de la razón humana argumental”, y afirmó que la oposición lo está convirtiendo en “instancia de la sinrazón”.

Incluso recordó episodios de violencia del pasado para advertir sobre el riesgo de repetir errores históricos: “Eso pasó antes en Colombia. Para los años de la violencia en un debate, algunos sacaron revólveres y se dispararon entre sí, creo que uno murió asesinado en pleno recinto. El hecho disparó toda la violencia en el país y quedaron asesinados 300.000 campesinos por el odio y el sectarismo político.”

El presidente centró gran parte de su mensaje en criticar el papel de los medios en la construcción del odio político. Según Petro, la prensa ha reemplazado la información por “ideología del odio” y comparó su influencia con la ejercida en conflictos internacionales como el genocidio en Ruanda, Burundi y la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial: “El origen de ese hecho fatal en la historia de Colombia se encuentra en la prensa. Fue la prensa del entonces la que desató el odio, cambiando su función de información, por la de ideología del odio político... Ahora está pasando en Colombia. El parlamentario de baja intelectualidad, insulta por que sabe que la prensa amplifica su insulto y su persona (sic)“.

También acusó a los conglomerados mediáticos de responder a intereses del “gran capital” y de oponerse a su Gobierno por motivos fiscales: “La prensa que tenemos hoy, es constructora de violencia, porque en su mayoría, es propiedad del gran capital. El gran capital no quiere este gobierno por la misma razón que sus integrantes evaden decenas de billones de pesos en impuestos, dinero que se llevan del país, tal como lo confesaron al diario El País de España. Porque son de castas hereditarias y no les gusta la igualdad y cosas de esas.”

A partir de esto, propuso un acuerdo nacional basado en el pago de impuestos por parte de estos sectores económicos: “Un acuerdo nacional no es más que ellos paguen sus impuestos de ley y con ese dinero se financie la universalidad de los derechos fundamentales de los colombianos. No quisieron hacer este acuerdo nacional, sino que, escogieron intentar destruir la imagen del presidente y derribarlo”.

Advertencia jurídica sobre las concesiones

El eje más polémico del mensaje fue la advertencia de Petro sobre las concesiones de radio y televisión, recordando que el espectro radioeléctrico es un bien público administrado por el Estado: “De hecho los medios televisivos y radiales simplemente son contratistas del Gobierno. El espectro es de la Nación y por el se transmiten las ondas de la televisión y la radio. El contrato es para que exploten comercialmente un bien de la nación, son concesionarios, el contrato se viola si los medios rompen la constitución, el derecho a la información y la verdad, y aquí se está violando todos los días. Cualquiera diría hay que liquidar entonces los contratos (sic)“.

Aunque aclaró que no pretende crear medios estatales, insistió en que el Gobierno debe actuar judicialmente frente a las violaciones cometidas por medios concesionarios: “He sido partidario de otra salida, Construí una poderosa red de comunicación por redes y me he comunicado y defendido hasta donde puedo. Busco que la sociedad construya sus propios medios de comunicación para dejar de ser manipulados por el odio, la ignorancia inducida y los intereses económicos del gran capital (sic)”.

Y agregó: “Pero el Gobierno no debe permitir que sus contratistas evadan la constitución. Así que sin necesidad de entrar a crear medios, que no me nace en el alma, hay que proceder hacia que la justicia actúe en defensa del derecho ciudadano (sic)“.

Petro cerró su mensaje denunciando la falta de independencia de los entes reguladores de comunicaciones y acusando censura contra el Gobierno: “La comisión nacional de comunicaciones, como las creg, no son independientes, obedecen el gran capital no al interés general. La prueba es la censura contra el Gobierno. Pues a actuar en la justicia (sic)”.

