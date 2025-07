Francia prepara un fuerte ajuste fiscal: proponen eliminar feriados y congelar jubilaciones

En el marco de un profundo ajuste fiscal, que tiene el objetivo de recortar el presupuesto estatal en 43.800 millones de euros, el primer ministro de Francia, François Bayrou, propuso una medida extrema: suprimir feriados con el objetivo de ayudar a “sanear las finanzas públicas”.

El particular, el mandatario busca eliminar dos días festivos: el lunes de Pascua y el 8 de mayo, que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial.

El plan que impulsó el gobierno francés implica congelamiento de pensiones, la reducción del empleo público o el recorte del gasto social y sanitario para ajustar el gasto público en medio de presiones de la oposición que amenaza con tirar abajo su gobierno de minoría. También propuso no actualizar el presupuesto no relacionado con la defensa el próximo año y no reemplazar a un tercio de los funcionarios cuando se jubilen.

"Cada segundo, la deuda de Francia aumenta en 5.000 euros", advirtió Bayrou y lamentó que el país se haya "vuelto adicto al gasto público". “Todo el mundo tendrá que contribuir al esfuerzo”, adelantó.

El plan de ajuste fue encomendado al primer ministro por el presidente Emmanuel Macron. Su decisión de llamar a elecciones anticipadas el año pasado derivó en un Parlamento dividido y sin posibilidad de llegar a acuerdos en un marco de gastos crecientes y un inesperado déficit fiscal.

El propio Bayrou explicó que este ajuste es inevitable y alertó: “Es la última parada antes del precipicio, antes de que nos aplaste la deuda”.

El objetivo es reducir el déficit público al 4,6% del PBI en 2026, frente al 5,8% registrado en 2024. Este ajuste se plantea en un contexto internacional marcado por conflictos comerciales, como el aumento de los aranceles a las importaciones en Estados Unidos anunciado por Donald Trump este fin de semana.

