Días atrás, durante un procedimiento de incineración de estupefacientes se detectó que parte de la droga incautada había sido presuntamente reemplazada por una sustancia similar a plastilina. El hallazgo se produjo durante una pericia de rutina realizada por personal de Gendarmería Nacional. En ese marco, por Aries, el periodista de Orán, Juan Carlos Corbacho confirmó que tres personas fueron suspendidas por el caso.

La medida fue dispuesta por la Jefatura de Policía a partir del inicio de una investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Federal de Orán, en relación con el faltante de tres kilos noventa y cuatro gramos de cocaína incautada en un procedimiento por narcotráfico realizado en diciembre de 2024.

Los efectivos suspendidos se desempeñaban como jefes de guardia y custodia de elementos secuestrados y de droga incautada en la sede de la DGDP con asiento en Orán.

“La medida parece más una reacción ante la presión pública que un verdadero avance en la investigación”, señaló, al tiempo que apuntó contra la pasividad de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial: “¿Por qué esperaron a que el periodismo evidenciara la situación para actuar?”.

“Esto no se soluciona separando a tres personas. Hay que modificar de raíz los protocolos, porque la cadena de custodia no se cumple o no se controla”, reclamó. Corbacho exigió que la Fiscalía Federal se exprese públicamente y que se revisen de manera urgente los mecanismos de control sobre las sustancias secuestradas.

En esa línea, el periodista cuestionó que las fuerzas “corren detrás del desastre” y no previenen los hechos. “Lo que está en juego no es solo la droga que desaparece, sino la confianza en las instituciones que deberían combatir el narcotráfico”, concluyó.