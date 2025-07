Trata de Personas en Argentina: Inacción legislativa y falta de herramientas legales

Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, criticó duramente la falta de acción por parte de diputados y senadores en la ampliación de penas y la tipificación de delitos clave. En "Qué Domingo" por Aries, Soria destacó que legisladores no priorizan el trabajo en temas importantes, como la ampliación de penas para delitos de gran escala.

"La realidad es que nuestros diputados y senadores están pintados al óleo en la mayoría, no se ponen a trabajar en lo importante, que es, por ejemplo, la ampliación de penas", afirmó Soria. Mencionó casos donde personas involucradas en la producción, distribución y comercialización de material ilícito a nivel nacional e internacional, que arman redes, reciben condenas irrisorias de solo tres años.

Soria también señaló la ausencia de tipificación para delitos como la pornovenganza y la extorsión. Explicó que, si bien existen normativas básicas, estas se encuentran dispersas y no unificadas en un solo delito. A su vez, remarcó la problemática de fiscales que no se declaran incompetentes y no remiten investigaciones a fiscalías especializadas en ciberdelito, lo que ocasiona la pérdida de valiosas investigaciones.

"Nos pasa justamente que se pierden las investigaciones, porque siempre hay un fiscal que cree que se las sabe todas y no deriva o no se declara incompetente y no pasa las investigaciones a las fiscalías especializadas", sostuvo. La presidenta de la fundación enfatizó que es responsabilidad de los legisladores crear las leyes que brinden herramientas adecuadas a fiscales y jueces.