Israel busca encerrar a los palestinos en un campamento y luego expulsarlos

Israel Katz declaró que ha ordenado al ejército israelí que se prepare para establecer un campamento, al que denominó "ciudad humanitaria", sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, según informó el periódico Haaretz.

Los palestinos pasarían por un control de seguridad antes de entrar, y una vez dentro no se les permitiría salir, declaró Katz en una sesión informativa para periodistas israelíes.

Las fuerzas israelíes controlarían el perímetro del lugar e inicialmente trasladarían a 600.000 palestinos a la zona, en su mayoría personas actualmente desplazadas en la zona de al-Mawasi.

Eventualmente, toda la población de Gaza se alojaría allí, e Israel pretende implementar "el plan de emigración, lo cual se llevará a cabo", según declaraciones citadas por Haaretz.

Desde que Donald Trump sugirió a principios de año que un gran número de palestinos deberían abandonar Gaza para "limpiar" la Franja, políticos israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, han promovido con entusiasmo la deportación forzosa, presentándola a menudo como un proyecto estadounidense.

Un paso previo a la deportación

El plan de Katz viola el derecho internacional, afirmó Michael Sfard, uno de los principales abogados israelíes de derechos humanos. Además, contradice directamente las afirmaciones realizadas horas antes por la oficina del jefe militar israelí, que afirmó en una carta que los palestinos solo eran desplazados dentro de Gaza para su propia protección.

"(Katz) presentó un plan operativo para un crimen de lesa humanidad. No es nada menos que eso", declaró Sfard. "Se trata de la transferencia de población al extremo sur de la Franja de Gaza como preparación para la deportación fuera de la Franja".

Si bien el gobierno aún califica la deportación como "voluntaria", la población de Gaza se encuentra bajo tantas medidas coercitivas que ninguna salida de la Franja puede considerarse legalmente consensuada.

"Expulsar a alguien de su patria sería un crimen de guerra, en el contexto de una guerra. Si se hace a gran escala, como él planea, se convierte en un crimen de lesa humanidad", añadió Sfard, citado por el diario The Guardian.

Katz expuso sus planes para Gaza poco antes de que Netanyahu llegara a Washington D. C. para reunirse con Donald Trump, donde se enfrentará a una fuerte presión para alcanzar un acuerdo de alto el fuego que ponga fin o, al menos, detenga la guerra de 21 meses.

El trabajo en la "ciudad humanitaria", eje central de los planes de Katz, podría comenzar durante un alto el fuego, afirmó el ministro de Defensa. Netanyahu está liderando los esfuerzos para encontrar países dispuestos a acoger a palestinos, añadió.

"Un futuro mejor"

Desde la Casa Blanca el lunes, Netanyahu afirmó que Estados Unidos e Israel estaban trabajando con otros países para brindar a los palestinos un "futuro mejor".

"Si la gente quiere quedarse, puede quedarse, pero si quiere irse, debería poder irse", declaró Netanyahu mientras se preparaba para cenar con Trump.

Políticos israelíes, incluido el ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, también han sido fervientes defensores de los nuevos asentamientos israelíes en Gaza.

Los planes para la construcción de campamentos denominados "áreas de tránsito humanitario", para albergar a palestinos dentro y posiblemente fuera de Gaza, se habían presentado previamente a la administración Trump y se habían debatido en la Casa Blanca, según informó Reuters el lunes.

El plan de 2.000 millones de dólares llevaba el nombre de la Fundación Humanitaria para Gaza (FGH), respaldada por Estados Unidos, según informó Reuters. La FGH negó haber presentado una propuesta y afirmó que las diapositivas vistas por Reuters, que describían el plan, "no constituyen un documento de la FGH".

Limpieza étnica de Gaza

El Profesor Amos Goldberg, historiador del Holocausto en la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirma que el ministro de Defensa israelí presentó planes claros para la limpieza étnica de Gaza y la creación de “un campo de concentración o un campo de tránsito para los palestinos antes de su expulsión”.

“No es ni humanitario ni una ciudad”, afirmó sobre el área de detención para palestinos que Katz planeaba.

“Una ciudad es un lugar donde hay posibilidades de trabajo, de ganar dinero, de conectar y de libertad de movimiento.

“Hay hospitales, escuelas, universidades y oficinas. Esto no es lo que tienen en mente. No será un lugar habitable, al igual que las ‘zonas seguras’ ya no lo son”.

El plan de Katz también planteó la pregunta inmediata de qué sucedería con los palestinos que se negaran a seguir las órdenes israelíes de mudarse al nuevo complejo, afirmó Goldberg.

Añadió: “¿Qué pasará si los palestinos no aceptan esta solución y se rebelan?”

Qatar se opone

Qatar, mediador en la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, se opone a lo que Israel denomina "la ciudad humanitaria" y dice que ese "plan" no forma parte de ninguna conversación en Doha.

"No estamos participando oficialmente en conversaciones sobre dicho plan. Hemos escuchado declaraciones similares de otros funcionarios israelíes en el pasado, y hemos declarado claramente nuestra oposición a cualquier reubicación forzosa de palestinos o a cualquier reubicación de palestinos fuera de su territorio", aseguró en una comparecencia ante los medios el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari.

Por lo tanto, en Qatar "nos oponemos firmemente a cualquier reubicación de ese tipo, a cualquier idea de deportación, reubicación o traslado de personas fuera de sus tierras. Y pedimos a la comunidad internacional que nos apoye en esto", aseveró.

Al Ansari señaló que las delegaciones de Israel y el grupo palestino Hamas siguen en Doha por tercer día consecutivo, lo cual dijo que es una "buena señal", para trabajar en "el marco de las conversaciones" indirectas.

Netanyahu aseguró junto a Trump, desde la Casa Blanca, que están "trabajando muy de cerca con Estados Unidos para encontrar países" para la salida de palestinos del enclave.



Trump añadió por su parte que han encontrado "una gran cooperación por parte de los países vecinos" de Israel.

Sin embargo, los países árabes vecinos han rechazado la idea de Trump y la han catalogado de limpieza étnica y denuncian que imposibilitaría la solución de los dos Estados.

Clarín