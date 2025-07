Para los funcionarios de Salud, se trata de un “proceso de reordenamiento institucional” que apunta a “eliminar estructuras en desuso y actualizar el marco legal del sistema sanitario nacional”.

Por esos cambios que oficializó el vocero Manuel Adorni hace instantes, el ex Instituto Nacional del Cáncer (INC) –que dejó de existir como tal en marzo pasado– ingresa formalmente al organigrama de Salud como dirección nacional dentro de la Secretaría de Gestión Sanitaria. “La medida no afecta la continuidad de los programas ni del equipo profesional que los lleva adelante, sino que simplifica su encuadre organizativo para mejorar la gestión”, dijeron en Salud sobre los cambios.

A la par, se disuelve el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), en Puerto Iguazú, Misiones. Su personal y sus líneas de investigación son absorbidos por el Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui, ubicado en Pergamino.

“Había una superposición de roles y era más que oportuno integrarlos para que no existan duplicaciones de líneas de trabajo, con una estructura más eficiente y lógica. En un momento en el que los recursos son importantes, no podemos darnos el lujo de tener líneas de investigación redundantes”, señalaron al respecto voceros de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán. Este organismo, que depende de Salud, concentra los equipos de referencia que tienen que llevar adelante la investigación y la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas.

Esa superposición se podía corroborar en la práctica al solicitar información sobre fiebre amarilla, dengue, leishmaniasis o la enfermedad de Chagas, solo por citar algunos ejemplos. “Se mantienen el personal, las funciones y las líneas de investigación, pero se incorporan al Maiztegui, Fatala Chaben y algunas áreas del Malbrán”, ampliaron ante la consulta. Son 26 empleados, de los que 19 son investigadores de Anlis, más investigadores del Conicet y personal técnico y administrativo.

Contraria a esta integración es la disolución del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, que se creó por ley hace una década. “Nunca fue puesto en funcionamiento real desde su sanción en 2015. Nunca tuvo un presupuesto ni un lugar de funcionamiento asignado, ni tampoco personal”, respondieron en la cartera que dirige Mario Lugones. “Hay varias estructuras [del ministerio] que se ocupan de esos objetivos, como la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”, agregaron.

Ese programa garantiza el acceso a los servicios que necesitan los chicos que nacen con malformaciones del corazón. “Hay programas y funciones totalmente activas, que nunca dejaron de funcionar y no van a suspenderse, por lo que, desde nuestro punto de vista, ese instituto que nunca se activó no hace falta”, resumieron en Salud.

Delegaciones en las provincias

Las delegaciones sanitarias federales, que debían funcionar como representación y enlace del Ministerio de Salud de la Nación con los gobiernos provinciales en las jurisdicciones, quedaron eliminadas al derogar normas dictadas entre 1858 y 1968. “Eran estructuras inactivas y sin funciones operativas”, definió uno de los funcionarios de esa cartera que revisó el rol de esas oficinas. “Las eliminamos porque hace años que están en desuso y el personal designado no tiene funciones asignadas”, afirmó.

En el equipo de Lugones, diferencian esas delegaciones de los puntos focales con distintas funciones, como evaluar información sobre enfermedades transmisibles, coordinar tareas de respuesta ante emergencias sanitarias o promover acciones locales de prevención, entre otras.

“Los puntos focales son 39 y están funcionando. Puede haber más de uno por provincia, como en el caso del seguimiento del dengue. Pero las delegaciones de Salud están inactivas, por lo que no se va a cerrar nada ni se va a despedir a nadie. En algunas provincias, había delegaciones hasta con subdelegaciones”, señalaron en Salud. Indicaron, ante la consulta, que tampoco se erogaba presupuesto.

Por último, el Ministerio de Salud ya no podrá crear nuevos hospitales cofinanciados con las provincias y los municipios, conocidos como hospitales Samic (por Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad). Se derogaron dos artículos de la Ley N° 17.102 de diciembre de 1966 que concedían esa facultad al Estado nacional.

“Los hospitales Samic actualmente operativos (Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría, Néstor Kirchner de La Matanza y El Calafate de Santa Cruz) seguirán funcionando con normalidad bajo sus actuales esquemas de cogestión entre la Nación y la provincia y el municipio donde funcionan”, dijeron en la cartera sanitaria nacional.

La Nación