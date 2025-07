Carne vacuna: "el consumo cayó un 20% y no se recupera"

Por Aries, el empresario salteño del rubro cárnico Dardo Romano alertó sobre la caída sostenida en el consumo de carne vacuna en Argentina, que en los últimos años disminuyó cerca de un 20%. Aseguró que la baja responde a un conjunto de factores estructurales, económicos y climáticos que afectaron tanto a la oferta como a los precios del producto.

“El consumo ya empezó a bajar hace tiempo. Hace unos años estábamos en 58 kilos por persona al año, y hoy estamos en 49. Es una tendencia que viene desde hace rato, aunque se profundizó el último año”, señaló Romano. Además, explicó que esta situación no es exclusiva del país: “Es una tendencia mundial. En muchos lugares del mundo se consume cada vez menos carne”.

Romano también apuntó al impacto de la prolongada sequía que afectó al sector ganadero: “Fue muy dura y afectó la producción. En carne los ciclos son largos, y una mala aparición de vacas o falta de terneros de hace dos años, hoy se traduce en menor oferta y precios más altos”.

Según explicó, producir carne vacuna implica un proceso que puede tardar hasta tres años, desde la preparación del campo hasta que el animal llega al mercado: “En un país tan cambiante como este, eso complica aún más la situación. Por eso la carne de vaca es la más cara”. En contraste, indicó que “el pollo se produce en menos de dos meses, por lo que siempre será más barato”.

Sobre el mercado local, Romano comentó que ya se están comercializando carnes extranjeras en Salta. “De cerdo brasileño sí hay. Me han comentado que ya se está vendiendo carne vacuna brasileña, en cortes baratos o especiales. No la he visto personalmente, pero es probable que ya esté llegando”, dijo.

Finalmente, destacó que Brasil, con un rodeo ganadero que triplica al argentino, logró posicionarse con una capacidad productiva muy superior: “Mientras nosotros seguimos con el mismo stock ganadero de hace 40 años, ellos están entre 150 y 200 millones de cabezas. Nos superaron ampliamente en producción”.