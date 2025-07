Por Aries, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, se refirió a la situación del pozo petrolero que volvió a exhalar hidrocarburos en la zona de Lomas de Olmedo, y advirtió que en la provincia existen “más de mil pozos perforados desde la década del 50” y que una gran parte no fue correctamente abandonada, lo que representa un potencial riesgo ambiental y operativo.

“Este pozo, en particular, fue perforado en 1983 por YPF y no fue clausurado adecuadamente, lo que puede explicar el fenómeno actual”, explicó el ministro, en alusión a la reciente emisión espontánea de gas desde un pozo inactivo en ese paraje del departamento San Martín. “Estas cosas pueden pasar”, insistió, “porque hay muchos pozos antiguos fuera de operación que no están siendo intervenidos ni registrados por las concesionarias actuales”.

Lomas de Olmedo es una región de la Cuenca Norte, cercana a Campo Durán y Mosconi, históricamente ligada a la explotación hidrocarburífera en Salta. Allí, YPF y otras operadoras perforaron intensamente durante las décadas doradas del petróleo en la provincia.

Según De los Ríos, la actual gestión del gobierno salteño es la primera en tomar acciones activas para inventariar los pozos y reducir los riesgos asociados. También reveló que YPF S.A. —la empresa actualmente privatizada— se encuentra retirando explosivos remanentes en distintos puntos de la Cuenca Norte, otro pasivo ambiental de las décadas pasadas.

Respecto a las responsabilidades por el abandono del pozo en Lomas de Olmedo, el funcionario señaló que la traza jurídica es compleja, ya que la YPF actual no es la misma entidad estatal que operaba en los años 80. “Si hay que buscar responsabilidades, debemos ir hasta el Estado Nacional de hace 40 o 50 años atrás”, afirmó.

Por último, De los Ríos admitió que existe la posibilidad de que otros pozos antiguos sufran incidentes similares, aunque aseguró que se está trabajando para prevenirlos. “Somos conscientes del riesgo y estamos actuando”, concluyó.