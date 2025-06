El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abordó temas clave de la agenda política y económica, desde el reclamo de los gobernadores por la caída de la recaudación hasta la situación de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, pasando por el conflicto en Medio Oriente y la situación judicial de Cristina Kirchner.

Reclamo de gobernadores y obra pública

En diálogo con Cadena 3, Francos se refirió al pedido de los gobernadores por compensaciones ante la caída de la recaudación y la situación de la obra pública y rutas.

"Sabemos que se reunieron los gobernadores y estamos abordando cómo avanzar con el tema de los impuestos a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para ver si podemos llegar a un entendimiento. Siempre tenemos una actitud positiva, pero a veces no dan los números", sostuvo.

El jefe de Gabinete destacó la disparidad entre las provincias. "Hay gobernadores que hicieron un ajuste y otros que no hicieron nada. Nación hizo ajustes y esperamos que la situación sea recíproca".

Ajuste y motosierra

Consultado sobre si la "motosierra" del ajuste llegó al interior del país, Francos fue contundente: "Estuvo fundamentalmente en la Nación. Algunas provincias hicieron gastos y otras no. Cesanteamos más de 50.000 empleados públicos, decomisamos fondos y un montón de cosas más para bajar el gasto".

Sin embargo, señaló que "algunas provincias hicieron esfuerzos, pero me parece que nunca se hace lo necesario", instando a un mayor compromiso fiscal por parte de los gobiernos provinciales.

La Libertad Avanza en Córdoba y las legislativas

De cara a las elecciones legislativas de octubre, Francos expresó optimismo sobre la situación de LLA en Córdoba.

"La situación en la opinión pública es muy buena y vamos a tener un apoyo amplio". En ese marco, no descartó alianzas con otros sectores. "Eso no quiere decir que no tengamos conversaciones con sectores políticos que tengan un pensamiento similar al nuestro. Creo que hay dirigentes de sectores afines que trabajaron con el Gobierno nacional, por lo que estamos abiertos a encontrar una posición común".

Reconoció que el cierre de listas será un momento complejo, pero afirmó: "No me preocupo ahora por eso. Hay que esperar".

Jubilaciones, moratoria previsional y veto presidencial

Sobre el aumento de jubilaciones, la moratoria previsional y las ayudas por discapacidad, Francos fue claro: "Si son aliados electorales de LLA, seguramente no votarán esa media sanción porque implica un costo que el Estado no puede pagar. Lo que atente contra el equilibrio fiscal, Milei lo va a vetar".

Añadió que, en caso de veto, el Gobierno explicará "la gravedad" de la situación para evitar su confirmación en el Congreso.

"Milei ya lo expresó: no tiene inconvenientes ni posición que lo haga dudar para mantener el equilibrio fiscal. No va a aceptar algo que comprometa el futuro de la Argentina", enfatizó.

Cristina Kirchner y la prisión domiciliaria

Sobre la situación judicial de la expresidenta, Francos opinó: "Es un derecho pedir la prisión domiciliaria por la edad y es una facultad de la Justicia otorgarla. Me parece bien que se la den, pero no es correcto lo que hace", sostuvo, en referencia a las convocatorias de los militantes.

El jefe de Gabinete aseguró que "cada vez son menos los que se expresan en el lugar donde ella está detenida", en referencia a las manifestaciones en su entorno.

Conflicto en Medio Oriente

En relación al conflicto en Medio Oriente, Francos señaló: "El tipo de conflicto nos supera totalmente porque son naciones con gran poderío militar".

En ese sentido, el funcionario reafirmó en diálogo con Cadena 3 el apoyo de Argentina a Israel y Estados Unidos: "Por supuesto que apoyamos la posición de defensa de Israel y Estados Unidos contra la amenaza que significa Irán, que los argentinos ya sufrimos con los atentados de 1992, 1994 y el asesinato del fiscal Alberto Nisman".

Además, destacó las medidas de prevención impulsadas por el Gobierno. "Hemos tomado medidas en las fronteras y en objetivos estratégicos de nuestro país".

Estilo personal

Finalmente, Francos reflexionó sobre su rol en el Gobierno: "No tengo las mismas formas que tienen otros dirigentes de nuestro sector para comunicarse. La sociedad buscó en las elecciones a un líder anti sistema. No quiere decir que todos seamos iguales".

Subrayó que su enfoque busca complementar el liderazgo de Javier Milei, quien encabeza un proyecto político "disruptivo".

Con información de Cadena 3