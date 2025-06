Este miércoles, tras la confirmación de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner, el peronismo protagonizó una multitudinaria marcha en Buenos Aires que concluyó con una masiva concentración en Plaza de Mayo.

En diálogo con Aries, la militante y congresal del PJ por Salta, Soledad Troyano, quien participó de la movilización destacó que “no hubo incidentes ni problemas”, consideró que el discurso de CFK fue “muy motivador” y reforzó las denuncias por proscripción.

“Si tan seguro estás de ganarle, dejarla competir, porque acá los que te jubilan en política son los que te votan, no te jubila Macri, mientras el pueblo no te jubile no puede venir otro político a jubilarte”, expresó.

La referente advirtió que la resolución de la Causa Vialidad “habilita a un montón de cosas peligrosas”, señalando que se podría responsabilizar, por ejemplo, a un gobernador por irregularidades en un municipio.

“La jurisprudencia que sienta la Corte Suprema de Justicia con lo de Cristina es eso. La Causa de Vialidad no es por robo, es por sobrepeso en una ruta contratada por una provincia, o sea que la presidenta tenía que estar al tanto de que el funcionario que contrató esa ruta lo hizo de esa manera”, explicó.

Troyano también apuntó contra la Justicia considerando que “muchísimas veces actúa por presiones y por amiguismos” y recordó que el expresidente Mauricio Macri tiene 226 causas y no fue llamado a declarar.