CFK envió un mensaje a la militancia en Plaza de Mayo: “Vamos a volver con más fuerza y unidad”

Dirigentes y militantes peronistas encabezan un acto y movilización a Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión en el caso Vialidad y el Tribunal Oral le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria.

En principio se esperaba una movilización a Comodoro Py, pero con la notificación de la prisión domiciliaria, sin necesidad de que la ex presidenta se traslade a los tribunales, los militantes decidieron mantener el acto. En la marcha se hicieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ex candidato a presidente, Sergio Massa; el diputado Máximo Kirchner; la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

La ex presidenta Cristina Kirchner envió un mensaje a la militancia que estaba en la Plaza de Mayo en le marco de la movilización que se realizó en contra de la condena que ratificó la Corte Suprema.

Criticó la medida de la Justicia que prohíbe que salga al balcón a saludar a la militancia: “Dios, que cachivaches que son”. En tanto, agradeció a los militantes que se acercaron a su domicilio en el barrio porteño de Constitución.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenías remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas”, señaló.

Y añadió: “Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogourt”.

“Este modelo no tiene futuro, saben que se cae y por eso estoy presa. Pero hay algo que tienen que entender todos: pueden encerrarme a mí, pero no a todo el pueblo argentino. Están asustados” dijo y advirtió “es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país”.

Y después cerró: “Queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y desde la trinchera que sea voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar junto a ustedes. Tenemos algo que ellos jamás van a tener. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, una y mil veces”.