Pensando en Bayern Múnich: las opciones que maneja Miguel Ángel Russo para reemplazar a Ander Herrera y Nicolás Figal

Boca no solo se quedó con el sabor amargo del empate ante Benfica, también se lamentó por la pérdida de dos futbolistas de cara al partido con Bayern Munich del próximo viernes a las 22 (hora Argentina).

Miguel Ángel Russo deberá reacomodar la defensa y el mediocampo producto de la expulsión de Nicolás Figal y la lesión, más roja, de Ander Herrera, que espera por el parte médico definitivo y oficial de su cuarta lesión en el club de La Ribera.

Tanto el ex defensor de Independiente, como el español, no podrán estar disponibles para la segunda fecha del Grupo C y obligarán a Miguel Ángel Russo a retocar el once inicial.

La primera opción que tiene el entrenador para sustituir al central es Lautaro Di Lollo, el reemplazante “natural” de Figal, más allá de que otra de las posibilidades es que Rodrigo Battaglia deje el medio campo para volver a la última línea o, en su defecto, jugar con dos marcadores centrales zurdos con un retorno de Marcos Rojo.

En caso que Battaglia vuelva a la defensa, aparecen dos incógnitas en el medio campo, Tomás Belmonte aparece como una fija, mientras que su compañero, en caso que Russo quiera repetir sistema, podría salir de Delgado o Alarcón.