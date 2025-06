Nicolás Otamendi, sobre los silbidos de los hinchas de Boca: "Es el folclore del fútbol argentino"

El sofocante calor de Miami fue el escenario para el debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica. La temperatura no solo estuvo alta en el ambiente, sino que se trasladó las tribunas con los silbidos de la hinchada xeneize para Nicolás Otamendi, confeso simpatizante de River.

El ex defensor de Vélez fue blanco de la fanaticada azul y oro, y una vez culminado el encuentro describió sus sensaciones sobre el tema ante los medios presentes: “Es el folclore del fútbol argentino, obviamente todo el partido creo que me silbaron. Se dio que yo tenga que meter el gol, muy feliz y lo grité mucho como todos los goles que me tocan convertir".

En el minuto 83', Otamendi fue el autor del empate de Benfica, y con efusividad gritó el tanto de cara a los hinchas que se encontraban detrás del arco de Agustín Marchesín. Horas después, el defensor usó sus redes con una foto del festejo y una canción: “Para la gilada", de la banda de cumbia Meta Guacha.