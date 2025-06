Adolescente grave tras pelea en boliche de Río Negro

Otra vez, una violenta pelea a la salida de un boliche dejó a un joven internado en terapia intensiva debido a las heridas de extrema gravedad que sufrió. Esta vez, el enfrentamiento se produjo en General Roca, Río Negro, y por el incidente, cuatro personas fueron detenidas.

El hecho se produjo poco después de las 6 de la mañana del lunes, a la salida de un local bailable, en la intersección de Avenida Roca y Tres Arroyos. Si bien las autoridades tratan de esclarecer los motivos detrás de la violenta pelea, todo había comenzado a raíz de una discusión.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, el intercambio de palabras escaló rápidamente a una pelea física en plena vía pública. En medio de la confusión y los golpes, uno de los jóvenes —de tan solo 17 años— sufrió un fuerte impacto en la cabeza, lo que derivó en un traumatismo de cráneo de gravedad. La Policía recibió el aviso de parte de testigos que transitaban por la zona y se presentó en el lugar junto a los servicios de emergencia.

A pesar de que la víctima fue estabilizada en el lugar por el personal médico, debieron trasladado de urgencia en ambulancia al hospital de la ciudad. Allí quedó internado en terapia intensiva con un cuadro de salud delicado. En estos momentos, evalúan su intervención quirúrgica.

Tras el violento episodio, las autoridades policiales procedieron a la detención de tres adultos y a la aprehensión de un menor, todos presuntamente implicados en la pelea y relacionados de manera directa con el ataque al adolescente.

La fiscal Verónica Villarruel tomó intervención en la causa y confirmó que los tres adultos continúan bajo arresto mientras avanzan las diligencias judiciales, centradas en esclarecer con precisión el nivel de participación de cada uno en el hecho.

Un hecho similar tuvo lugar el último fin de semana en un local bailable de la ciudad de La Plata. La víctima, un chico de 23 años, fue brutalmente agredido por una patota, quienes tras la golpiza le robaron las zapatillas y se dieron ala fuga.

El ataque ocurrió en la intersección de la calle 49 y diagonal 74, en una transitada zona céntrica de la ciudad. La secuencia completa quedó grabada gracias a las cámaras de monitoreo urbano del municipio, cuyas imágenes luego permitieron a la Policía identificar y detener a varios de los implicados.

Según informaron las fuentes a Infobae, la víctima intentó escapar a pie de la patota, atravesando la calzada y esquivando autos estacionados, pero fue interceptada a mitad del bulevar. Allí, los atacantes lo rodearon y comenzaron a golpearlo con puños y patadas.

Entre los detenidos había dos adolescentes de 15 años, cinco de 16, cuatro de 17 y otros cuatro mayores de edad, cuyas iniciales fueron consignadas como A.M.D. (18), T.L. (19), P.A.F. (18) y una joven de 18 años, P.V.

En las últimas horas se conoció que los menores fueron entregados a sus progenitores tras comprobar que no habían intervenido en el ataque. La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil - a cargo de la fiscal Sabrina Cladera- determinó que fueran liberados porque ellos no habían participado de las agresiones. “Si bien estaban en el tumulto, no le habían pegado”, indicaron al medio local EL DÍA.

En tanto, el resto se negó a declarar y permanecerán en calidad de detenidos en una investigación caratulada como “robo doblemente agravado en grado de tentativa por intervenir un menor y su comisión en poblado y en banda”. El caso fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, a cargo del fiscal Martín Almirón.

Con información de Infobae