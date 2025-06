Mundial de Clubes 2025: Hoy Inter Miami vs. Al Ahly, fixture inaugural

El Mundial de Clubes finalmente pondrá primera con su formato renovado este sábado con el atractivo duelo de uno de los equipos anfitriones, el Inter Miami. Los de Lionel Messi y compañía se enfrentarán con el multicampeón Al Ahly de Egipto en el duelo inicial del Grupo A en el Hard Rock Stadium de Miami.

El árbitro Alireza Faghani, quien ya ha dirigido partidos de alto perfil en torneos internacionales, fue designado para el partido. El detalle es que es el juez que dirigió en el recordado encuentro entre Argentina y Francia durante la Copa del Mundo de Rusia 2018. Faghani representa actualmente a Australia, aunque nació en Irán, y cuenta con una trayectoria consolidada en el arbitraje internacional. Su presencia en el Mundial de Clubes se suma a su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde también fue convocado para partidos de relevancia. Estará acompañado en el campo por los asistentes australianos Anton Shchetinin y Ashley Beacham, quienes actuarán como jueces de línea. El equipo arbitral para este encuentro se completa con la presencia del polaco Szymon Marciniak como cuarto árbitro.

Al Ahly llega a esta cita tras consagrarse campeón de la Liga de Campeones de la CAF en las temporadas 2020/21, 2022/23 y 2024, lo que evidencia su supremacía reciente en el fútbol africano. Por su parte, Inter Miami obtuvo su clasificación al conquistar la MLS Supporters’ Shield 2024, trofeo que reconoce al equipo con el mejor desempeño durante la temporada regular de la Major League Soccer y que otorga la plaza reservada para un club del país anfitrión. La plantilla dirigida por Javier Mascherano cuenta con figuras de renombre internacional como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

El Hard Rock Stadium, conocido por su versatilidad, alberga habitualmente los partidos de los Miami Dolphins y ha sido sede de eventos de gran magnitud como el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el torneo de tenis Miami Open, así como encuentros de la Universidad de Miami, el Orange Blossom Classic y el Orange Bowl de fútbol americano universitario. En este recinto se han disputado seis ediciones del Super Bowl.

Este choque será el único del día ya que mañana domingo continuará la acción con cuatro partidos, entre los que se encuentra el cruce entre los otros dos integrantes del Grupo A (Palmeiras vs. Porto).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Horario: 21.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) / 20.00 (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 18.00 (México) / 2AM del domingo en España

Televisación: gratuita por DAZN en su app y página web.

Todos los partidos del Mundial de Clubes

FASE DE GRUPOS

FECHA 1

Sábado 14 de junio

21:00 horas - Al Ahly vs. Inter Miami

Domingo 15 de junio

13:00 - PSG vs. Atlético de Madrid

16:00 - Palmeiras vs. Porto

19:00 - Bayern Múnich vs. Auckland City

23:00 - Botafogo vs. Seattle Sounders

Lunes 16 de junio

16:00 - Chelsea vs. Los Angeles FC

19:00 - Boca Juniors vs. Benfica

22:00 - Flamengo vs. Esperance

Martes 17 de junio

13:00 - Fluminense vs. Borussia Dortmund

16:00 - River Plate vs. Urawa Red Diamonds

19:00 - Ulsan Hyundai vs. Mamelodi Sundowns

22:00 - Monterrey vs. Inter de Milán

Miércoles 18 de junio

13:00 - Manchester City vs. Wydad

16:00 - Real Madrid vs. Al Hilal

19:00 - Pachuca vs. Salzburgo

22:00 - Al Ain vs. Juventus

FECHA 2

Jueves 19 de junio

13:00 - Inter Miami vs. Porto

16:00 - Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid

19:00 - Palmeiras vs. Al Ahly

22:00 - Botafogo vs. PSG

Viernes 20 de junio

13:00 - Benfica vs. Auckland City

15:00 - Flamengo vs. Chelsea

19:00 - Los Angeles FC vs. Esperance

22:00 - Bayern Múnich vs. Boca Juniors

Sábado 21 de junio

13:00 - Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds

16:00 - Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund

19:00 - Fluminense vs. Ulsan Hyundai

22:00 - River Plate vs. Monterrey

Domingo 22 de junio

13:00 - Juventus vs. Wydad

16:00 - Real Madrid vs. Pachuca

19:00 - Salzburgo vs. Al Hilal

22:00 - Manchester City vs. Al Ain

FECHA 3

Lunes 23 de junio

16:00 - Atlético de Madrid vs. Botafogo

16:00 - Seattle Sounders vs. PSG

22:00 - Inter Miami vs. Palmeiras

22:00 - Porto vs. Al Ahly

Martes 24 de junio

16:00 - Auckland City vs. Boca Juniors

16:00 - Benfica vs. Bayern Múnich

22:00 - Esperance vs. Chelsea

22:00 - Los Angeles FC vs. Flamengo

Miércoles 25 de junio

16:00 - Borussia Dortmund vs. Ulsan Hyundai

16:00 - Mamelodi Sundowns vs. Fluminense

22:00 - Inter de Milán vs. River Plate

22:00 - Urawa Red Diamonds vs. Monterrey

Jueves 26 de junio

16:00 - Juventus vs. Manchester City

16:00 - Wydad vs. Al Ain

22:00 - Salzburgo vs. Real Madrid

22:00 - Al Hilal vs. Pachuca

OCTAVOS DE FINAL

Sábado 28 de junio

13:00 - Partido 49: 1° Grupo A vs. 2° Grupo B

17:00 - Partido 50: 1° Grupo C vs. 2° Grupo D

Domingo 29 de junio

13:00 - Partido 51: 1° Grupo B vs. 2° Grupo A

17:00 - Partido 52: 1° Grupo D vs. 2° Grupo C

Lunes 30 de junio

16:00 - Partido 53: 1° Grupo E vs. 2° Grupo F

22:00 - Partido 54: 1° Grupo G vs. 2° Grupo H

Martes 1 de julio

16:00 - Partido 55: 1° Grupo H vs. 2° Grupo G

22:00 - Partido 56: 1° Grupo F vs. 2° Grupo E

CUARTOS DE FINAL

Viernes 4 de julio

16:00 - Partido 57: Ganador 53 vs. Ganador 54

22:00 - Partido 58: Ganador 49 vs. Ganador 50

Sábado 5 de julio

13:00 - Partido 59: Ganador 51 vs. Ganador 52

17:00 - Partido 60: Ganador 55 vs. Ganador 56

SEMIFINALES

Martes 8 de julio

16:00 - Partido 61: Ganador 57 vs. Ganador 58

Miércoles 9 de julio

16:00 - Partido 62: Ganador 59 vs. Ganador 60

FINAL

Domingo 13 de julio

16:00 - Partido 63: Ganador 61 vs. Ganador 62

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

** No habrá partido por el tercer puesto

Con información de Infobae