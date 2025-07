Boca tocó fondo tras la derrota en Parque Patricios ante Huracán. El conjunto de Miguel Ángel Russo apenas sumó dos empates en el inicio del Clausura, y además entró en la historia negra de la entidad.

El 19 de abril fue la última victoria por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera, mientras que desde la derrota ante River en el Monumental comenzó la fatídica racha que el pasado lunes cumplió 100 días de vigencia.

Por otra parte, el conjunto de La Ribera alcanzó los peores registros históricos de River, que llegó a 11 cotejos en 1905/06 y 1967/68. Boca recibirá el sábado 9 de agosto a Racing en Brandsen 805, donde buscará cortar con la mala racha y volver al triunfo tras casi cuatro meses.

Los 11 partidos de Boca sin ganar

1-2 vs. River, como visitante (27/4)

1-1 vs. Tigre, como visitante (4/5)

0-0 vs. Lanús como local -ganó por penales 4-2- (10/5)

0-1 vs. Independiente como local y eliminación (19/5)

2-2 vs. Benfica, en el Mundial de Clubes (16/6)

1-2 vs. Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes (20/6)

1-1 vs. Auckland City, en el Mundial de Clubes (24/6)

0-0 vs Argentinos Juniors, como visitante (13/7)

1-1 vs. Unión, como local (18/7)

1-2 vs. Atlético Tucumán, en Copa Argentina (23/7)

0-1 vs. Huracán, como visitante (27/7)