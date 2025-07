El plantel albiceleste está integrado por juveniles de la categoría 2008, quienes en su mayoría participaron del último Sudamericano Sub 17. Tras dar a conocer la lista, el técnico Diego Placente explicó la decisión. “ Por más que el torneo es para jugadores sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grande los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante".

Fixture

Lunes 21 de julio

Argentina 2 (Thomas De Martis y Tomás Parmo) - Chile 0



Miércoles 23 de julio

Argentina 2 (Ramiro Tulián y Uriel Ojeda) - Valencia (Alin)



Viernes 25 de julio

15.30 Argentina 3 (Matías Satas, Thomas de Martis y Tomás Parmo) - ADH Brasil 0



Lunes 28 de julio

Argentina 3 (Uriel Ojeda, Can Armando Güner y Facundo Jainikoski) - Alboraya 0



Miércoles 30 de julio

17.30 Argentina - Valencia