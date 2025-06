Mascherano cruzó a la dirigencia del Inter Miami: "Necesitábamos reforzarnos y no lo hicimos"

El Mundial de Clubes está a punto de comenzar y el equipo que abrirá el certamen será el Inter Miami de Lionel Messi, que debutará ante el Al-Ahly este sábado a las 21 horas.

En ese sentido, y en la previa de lo que será este duelo, el director técnico argentino, Javier Mascherano, llamó la atención al admitir que no llega conforme y le reclamó a la dirigencia por la falta de refuerzos.

"Llevamos prácticamente dos meses de que bueno... Claramente nosotros necesitábamos reforzarnos, no solamente por el momento que ahora nos expone" arrancó el entrenador de Las Garzas.

Luego, destacando la mala organización del club, agregó: "Dentro de la planificación decidimos, al final del mercado de abril de la MLS, liberar dos cupos para poder tener la posibilidad de incorporar...".

Más allá de que en su equipo militan grandes figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, a Masche no le alcanza. "Lo que me toca es preparar el partido de la mejor manera, con los jugadores que tengo, que estoy muy contento, pero claramente necesitábamos reforzar en otras posiciones y no ha pasado", cerró el argentino, decepcionado con su institución.

Con información de 442