Loan Peña: sin rastros, "pactos de silencio" y siete imputados

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la causa judicial permanece estancada. La familia del niño mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, mientras siete sospechosos aguardan el juicio en medio de un persistente pacto de silencio. "A un año aún tenemos más preguntas que respuestas", afirmó el licenciado en criminalística Carlos Párraga en diálogo con Vale Todo por Aries.

Párraga explicó que, pese a la existencia de múltiples hipótesis, no existen pruebas concluyentes. "Ni siquiera hay certeza sobre si fue sustraído, asesinado o murió en un accidente. La realidad es que no hay ninguna novedad en la causa", remarcó. El especialista subrayó la escasez de pruebas materiales: "Rastros de olor solamente en la camioneta; si el chico estuvo antes allí o si sólo estuvieron sus ropas, no significa que fue transportado en ese vehículo".

Según Párraga, los principales errores ocurrieron en los primeros momentos de la investigación. "Hubo un retraso en la intervención policial y encubrimiento por parte del comisario procesado, que interfirió en la actuación de la justicia", sostuvo. Además, señaló deficiencias en la preservación de la escena, los allanamientos y la recolección de pruebas periciales que podrían haber sido clave en las primeras horas.

El especialista también destacó cómo la presión mediática inicial perdió fuerza con el paso del tiempo, lo que afectó la continuidad de la investigación. "La dinámica y la vida cotidiana van disipando estas causas. Hoy recordamos que se cumplieron 12 meses, pero cada día que pasa, las pruebas se pierden y las líneas de investigación se diluyen", lamentó.

Finalmente, Párraga consideró que la única posibilidad de esclarecer el caso es que alguno de los involucrados rompa el silencio. "Si se encontrara el cuerpo, serían restos óseos y sería prácticamente imposible determinar la causa de muerte o quién lo mató. A estas alturas, lo único que puede romper esto es que se quiebre el pacto de silencio en el que están los familiares del menor", concluyó.