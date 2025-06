Tensión en Medio Oriente: La guerra religiosa que "condena" a las próximas generaciones

En diálogo con Vale Todo por Aries, Facundo Guzmán, licenciado en relaciones internacionales y analista político internacional de Droit Consultores, analizó la reciente escalada de violencia entre Irán e Israel. "Esto es un capítulo más de una historia larguísima que viene sucediendo hace años", sostuvo.

El especialista explicó los orígenes del conflicto. "Apenas se había formado la ONU, los que intentaban instalarse en Jerusalén crearon el Estado de Israel. Para crear ese estado tuvieron necesariamente que desplazar a personas", indicó. De allí surgieron la Franja de Gaza y Cisjordania, territorios con escaso control gubernamental real y presencia de múltiples grupos armados, añadió.

Guzmán también abordó la dimensión interna de la política israelí: "Muchos legisladores que tienen que revalidar a Netanyahu como primer ministro necesitan muestras de defensa de la patria. Es la manera más útil y más fácil de mantener el poder dentro de Israel". Y agregó: "Si estás bajo estado de guerra, realizás un estado de sitio para mantener el orden interno".

En referencia al rol de Irán y el impacto regional, remarcó: "Irán financiaba grupos terroristas en Medio Oriente y también en América, Europa y Estados Unidos. Pero hoy ya no es la potencia que era y no puede generar el daño de antes". Asimismo, señaló que la ofensiva israelí alcanzó no solo Gaza, sino también Líbano, Siria e Irán en los últimos días.

Finalmente, Guzmán explicó la posición de Rusia en el escenario: "Mientras Rusia asegure su acceso al Mediterráneo a través de Siria, no debería intervenir directamente. Controlar los recursos de África le permite sostener la guerra en Ucrania durante años". Y concluyó: "Este conflicto, al no generar condiciones de paz, condena a las próximas generaciones a seguir viviendo esta guerra religiosa".