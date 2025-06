El gobierno anunció 110 despidos en el Posadas y sanciones para los trabajadores del Garrahan

En el marco de un extenso reclamo de los trabajadores de los hospitales nacionales por mejoras salariales, el Gobierno anunció el despido de 110 personas del Posadas y anunció fuertes sanciones para los trabajadores del Garrahan que hayan adherido a las medidas de fuerza que se llevaron a cabo en las últimas semanas.

"En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes", enfatizaron desde el Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que en "los hospitales nacionales no hay lugar para gente que no trabaja". En ese sentido, señaló que se está llevando a cabo un "reordenamiento profundo" con el objetivo de tener una "salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos" y argumentó que los despidos en el Hospital Posadas fueron contra aquellas personas que "no cumplían con sus tareas".

Desde la cartera dirigida por Mario Lugones agregaron que esta decisión se tomó luego de auditorías internas y controles de asistencia al detectar que estas personas "no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas".

"Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes", aclararon desde Salud.

El Ministerio de Salud anunció descuentos para los trabajadores que pararon en el Hospital Garrahan

En cuanto a la situación en el Hospital Garrahan, informaron que se pidió a la Secretaría de Trabajo que levante la Conciliación Obligatoria ya que hubo un "incumplimiento deliberado del sindicato ATE". "El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes", apuntó el Gobierno.

De esta manera, anticiparon que se descontará el día a todos los trabajadores que se hayan adherido a "las medidas de fuerza ilegales": "En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias", advirtieron.

Para cerrar el texto, la cartera sanitaria remarcó que los hospitales "no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas" y anticiparon que seguirán tomando medidas para "limpiar el sistema, sin miedo y sin pausas para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical".

Ámbito