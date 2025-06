El Consejo Nacional del PJ y los principales dirigentes del peronismo resolvieron este jueves organizar una multitudinaria marcha para acompañar a Cristina Kirchner desde su casa a los tribunales federales de Comodoro Py, el próximo miércoles, cuando la ex presidenta se presente para entregarse y quedar detenida.

“Vamos a acompañar a Cristina. Les pedimos a todos los que quiera sumarse que vengan con una bandera argentina“, dijo la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La intención es construir una gran movilización que tenga un fuerte impacto en la agenda y el sistema político.

Hasta ese momento, lo que resolvió la dirigencia en la tarde de este jueves es realizar una serie de acciones que incluyen reuniones con varios sectores políticos y manifestaciones callejeras en distintos puntos del país. Quieren mantener activo el reclamo contra lo que consideran que es una persecución judicial y una acción político judicial que busca proscribir a la líder de la oposición.

La base de todos los encuentros será la sede partidaria de Matheu 130. Es el nuevo núcleo de reunión política. Cada vez que lo hagan, dejarán una silla vacía en el medio de la mesa principal como señal del lugar vacío que corresponde a la ex mandataria.

Este viernes habrá una reunión de coordinación de partidos políticos y movimientos sociales. También se reunirán los principales dirigentes del kirchnerismo con la CGT en la sede del PJ.

El sábado habrá una reunión con varios intendentes de todo el país y el lunes con sectores de la juventud peronista. El martes, finalmente, se está planeando hacer una reunión con todos los gobernadores de Unión por la Patria (UP). A ese encuentro asistirá Axel Kicillof.

De la reunión también participaron dirigentes de distintos sectores del peronismo. Estuvieron Sergio Massa (Frente Renovador), Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Guillermo Moreno (Principios y Valores), Juan Grabois (Patria Grande) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).

Además fue invitado el gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien afirmó que no asumirá el consejo nacional, reafirmando el rol Mayans, quién tiene en su hoja de ruta convocar a los gobernadores de Unión por la Patria (UP) para reunirse en una muestra de apoyo a la ex presidenta y para darle mayor volumen político al reclamo por lo que consideran que es un hecho de proscripción contra la ex presidenta.