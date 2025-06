El abogado de CFK denunció una “sentencia escrita de antemano”

Luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena por seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbon, emitió un comunicado en el que denunció una “sentencia escrita de antemano”.

“Ha sido condenada una dirigente que no cometió delito alguno. Hoy se ha sellado con una sentencia escrita de antemano un proceso que jamás debió haber existido. Esta no es una condena. Es una venganza del poder”, señala el escrito.

Y sigue: “Es el resultado de un entramado de intereses que no tolera a una mujer que transformó la Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica”.

Dalbon aseguró que “no existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner. No hay prueba directa, ni indirecta. No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna”.

“La sentencia se basa en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente. Es una construcción artificial que ignora el principio de legalidad y viola de manera flagrante todas las garantías del debido proceso”.

El letrado insistió en que CFK “fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad, en obediencia a una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla”.

Así mismo señaló que el proceso judicial fue “absolutamente viciado” y que “vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos”.