Amen de volver a exigir que Hamas devuelva a los cuatro rehenes argentinos aún cautivos en Gaza, al reunirse este martes por su par israelí, Isaac Herzog, el presidente Javier Milei exaltó a Israel, que “en su rechazo a la rendición cobarde frente al terrorismo, es hoy el faro que ilumina el camino de la libertad y el compromiso con la civilización”. Y aseguró que esta visita “marcará un antes y un después en el fortalecimiento de la amistad entre la Argentina e Israel”. Encadenó, luego, un encuentro con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, donde se reiteraron los mismos conceptos y hubo “flores” mutuas.

Luego de ser recibido con todos los honores en la residencia del primer mandatario -alfombra roja, trompetas, guardia de honor, himnos nacionales-, ambos hicieron sendas declaraciones en las que subrayaron el óptimo estado de la relación bilateral, nunca tan fuerte como en este momento, el más dramático de la historia de Israel, que se encuentra cada vez más aislado diplomáticamente en Occidente por la dramática situación en la franja de Gaza.

En la primera actividad de esta segunda visita oficial a Israel el mandatario -que anoche, ni bien llegó, sorpresivamente fue a rezar al emblemático Muro de los Lamentos y que por la mañana no tuvo agenda-, llegó a las 15.30 locales a la residencia de Herzog. Estaba acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia -con un elegante conjunto de lino color tabaco-, el canciller, Gerardo Werthein, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. No hubo menciones por ahora en la comitiva a la situación judicial de Cristina Kirchner, la jefa de la oposición que podría ser detenida e inhabilitada a ocupar cargos públicos.

En una jornada de sol radiante y 30 grados de temperatura, en la declaración que pronunció antes de una reunión bilateral y luego de poner su firma en el libro de honor en una sala decorada con las banderas de los dos países, Milei agradeció la invitación de Herzog en este momento “de tanto cansancio y dolor para el pueblo de Israel”.

“La amistad entre nuestras dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, ratificó el mandatario anarco libertario. “Queremos, como nación, estar firmes junto a ustedes mientras atraviesan estos días oscuros. No nos doblegaremos ante la crítica fruto de la cobardía o directamente la complicidad con la barbarie”, aseguró. “El combate al terrorismo es una causa que nos une como naciones y con la que tenemos un compromiso inclaudicable”, afirmó.

“Más allá de los terribles atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel perpetrados en nuestro suelo, el execrable atentado del 7 de octubre incluyó entre sus víctimas fatales a 27 ciudadanos argentinos y también a 21 secuestrados. Seguimos demandando la devolución incondicional de los cuatro argentinos aún en cautiverio: Eitan Horn, Ariel y David y Lior Rudaeff, y de la totalidad de los secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas”, recordó. Mañana, después de reunirse con algunos familiares de secuestrados de Hamas, descubrirá un monolito simbólico en su homenaje, en una ceremonia que también participará el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein.

“Israel, en su rechazo a la rendición cobarde frente al terrorismo, es hoy un faro que ilumina el camino de la libertad y el compromiso con la civilización”, destacó asimismo el Presidente.

“La Argentina, desde su propio lugar y con su propia gesta en defensa de la libertad, pretende también echar luz en la misma dirección”, siguió, al auspiciar “poder seguir profundizando los vínculos entre nuestras naciones en base a estos fines comunes y lazos históricos”.

“El futuro necesita de nuestra colaboración para expandir la luz y alejar a las tinieblas”, ahondó. “No desistiremos en nuestra demanda por la liberación incondicional de todos los secuestrados aún cautivos en la Franja de Gaza, así como insistimos en acompañar al pueblo de Israel durante estos años trágicos”, prometió. “Nuevamente, agradezco la generosa invitación de los mandatarios israelíes y confío en que esta visita marcará un antes y un después en el fortalecimiento de la amistad entre la Argentina e Israel”, añadió. “Que Dios bendiga a Israel. Que Dios bendiga a los argentinos, y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyó.

Antes Herzog, que según las imágenes del encuentro -al que la prensa no tuvo acceso- recibió muy cálidamente a la delegación argentina, con abrazos y besos, en su declaración agradeció con énfasis el respaldo incondicional de su par argentino, a quien definió “un verdadero amigo”.

“Javier” se asemeja a la palabra hebrea para “amigo””, dijo Herzog, que recordó la visita que ambos hicieron en febrero de 2024 al kibutz Nir Oz, en el sur de Israel y pegado a Gaza, el más castigado por la barbarie cometida por Hamas el 7-10y donde vivían muchísimos argentinos.

“El Estado de Israel siempre recordará su inequívoco apoyo al derecho de Israel a defenderse, su determinación a presenciar con sus propios ojos las terribles atrocidades que sufrieron los ciudadanos de Israel en las comunidades del Negev Occidental”, dijo. “Nunca olvidaré sus lágrimas de dolor durante nuestra visita conjunta al Kibutz Nir Oz; ni su decisión de declarar dos días de luto en Argentina al conocer el amargo destino de la familia Bibas —Shiri, Kfir y Ariel, de bendita memoria—, quienes fueron brutalmente asesinados por viles terroristas en un acto de crueldad sin igual”, añadió.

Herzog incluso dijo que no pudo no pensar en la familia Bibas cuando cuando visitó recientemente a la familia de Yaron Lischinsky, diplomático de la Embajada de Israel en Washington, asesinado junto con su pareja, Sarah Milgrim, una joven estadounidense. “El padre de Yaron, Daniel, es un orgulloso ciudadano argentino que creció en Argentina. Mi conversación con él, a la sombra de la terrible tragedia que azotó a su familia, también sacó a la luz el profundo vínculo —a veces doloroso— entre nuestros dos países”, reveló.

Herzog aprovechó la presencia de Milei para condenar la amenaza nuclear iraní, que consideró una amenaza para toda la humanidad. “Debemos mantenernos unidos, decididos y resueltos. Contra el terrorismo, contra el odio y el antisemitismo, y, con mayor urgencia, contra el programa nuclear iraní. Israel no puede tolerar un Irán nuclear. Nuestros aliados no pueden tolerar un Irán nuclear. El mundo no puede tolerar un Irán nuclear”, advirtió. Y agradeció “enormemente” la declaración argentina que definió a Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas. “Y estamos seguros de que lo mismo aplica a la fuerza impulsora detrás de estos grupos terroristas: la Guardia Revolucionaria Iraní”, agregó.

Agradeció, finalmente, la amistad verdadera de Milei y su “compromiso con la verdad” y los numerosos esfuerzos que hace para respaldar a Israel. “En mi nombre y en el de todo el pueblo de Israel, te deseo a ti, a tu país y a todo el pueblo argentino bendiciones y éxito. No me cabe duda de que, bajo tu liderazgo, nuestras relaciones seguirán creciendo, profundizándose y floreciendo —en las áreas de turismo, comercio y economía, por supuesto— para beneficio de los pueblos argentino e israelí, de la querida comunidad judía en Argentina y de todo el mundo libre que anhela la paz y la prosperidad”. “Muchas gracias, presidente Milei. Muchas gracias, Javier, un verdadero amigo de Israel”.

Tal como preveía la agenda ficial, enseguida después Milei tuvo una reunión privada de una hora y media con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, siempre en esta ciudad. En el encuentro, de carácter reservado, acompañaron al Presidente, además de los miembros de la comitiva ya mencionados, el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela y, por parte del gobierno anfitrión, participaron asesores cercanos a Netanyahu y el canciller Guideon Sa’ar.

Según un comunicado, durante la conversación, Milei volvió a reafirmar “el compromiso inquebrantable de la Argentina con el Estado de Israel, destacando la defensa compartida de los valores de la libertad y la democracia, particularmente en una región donde esos principios enfrentan serias amenazas".

Netanyahu, por su parte, transmitió el respaldo de Israel al gobierno argentino, con especial énfasis en la cooperación en tecnología de defensa. También se abordaron los avances hacia la implementación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, cuyo anuncio debería darse el jueves próximo, cuando también se firmará un memorándum de entendimiento por la Democracia y la Libertad.

La Nación