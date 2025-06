Reunión de UxP por el posible fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner

El senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli convocó a una reunión este lunes en el Instituto Patria junto a legisladores del espacio y dirigentes del kirchnerismo, en medio de fuertes rumores acerca de una confirmación por parte de la Corte Suprema de la pena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.



El encuentro, cuya finalidad será definir acciones ante el fallo de la Corte Suprema, se realizará a las 15, mientras se aguarda por la decisión del máximo tribunal sobre la situación de Cristina por la causa Vialidad, que según los rumores confirmaría la pena que recibió a finales de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.



Llama la atención el hecho de que varios medios hayan "adelantado" esta semana la inminencia del fallo del máximo tribunal de Justicia del país que podría dejar fuera de la competencia electoral a la expresidenta, justo a pocos días de que anunciara su candidatura, y hasta hayan puesto plazos para que eso ocurra antes del 19 de julio, fecha en que quedarían presentadas las listas, algo que le otorgaría fueros a todos los candidatos.

En tanto, el cónclave se realizará luego de que la expresidenta encabezó un acto en la provincia de Corrientes el sábado en el habló directamente acerca de su situación judicial: "Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos".

"Todo esto con editoriales que dicen 'está acabada, acorralada'. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", enfatizó Cristina.

En esta línea, recordó el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, cuando a metros de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta y en medio de movilizaciones en su apoyo, Fernando Sabag Montiel gatilló contra la entonces vicepresidenta y la bala no salió: "Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina".

Cuatro días después de que la expresidenta Cristina Kirchner anunciara en C5N su candidatura a legisladora bonaerense, y en medio de fuertes rumores acerca de una confirmación por parte de la Corte Suprema de la pena en la causa Vialidad, uno de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó en primera instancia estuvo recorriendo dependencias policiales donde podría ser trasladada en caso de ser detenida. Así lo reveló Gustavo Sylvestre este sábado en C5N.

Según trascendió, se trata del juez Jorge Gorini, quien fue visto el viernes en una dependencia de la Policía Federal ubicada en Cavia y Figueroa Alcorta, en Palermo Chico.

Junto con Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, Gorini condenó a Cristina Kirchner a finales de 2022 a la pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como presidente del TOF 2, es el responsable de hacer cumplir la prisión efectiva en caso de que la Corte deje firme la condena.

Es sugerente la idea de que un juez del tribunal oral que condenó a la expresidenta sepa cómo va a fallar la Corte, sumado a que esta misma semana el máximo tribunal rechazó la recusación que la titular del Partido Justicialista (PJ) presentó contra el juez Ricardo Lorenzetti por haber expresado en una entrevista televisiva que la causa Vialidad debía resolverse antes de las elecciones.

Cristina, quien considera que su suerte está echada, por ser víctima del lawfare, les pidió a sus dirigentes más cercanos que, pase lo que pase, sigan el diálogo con Axel Kicillof para trabajar en la unidad de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. "Descontó, lo dijo como una certeza, que cree que la Corte va avanzar contra ella", añadió Paula Marusich en Radio 10.

Con información de C5N