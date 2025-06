En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría emitir un fallo clave en la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner. Aunque no está confirmado, desde el kirchnerismo se baraja la posibilidad de que el máximo tribunal ratifique la decisión judicial que la encontró culpable del caso de corrupción cometido durante su gobierno.

En medio de este panorama, convocaron a una reunión de urgencia a diputados, senadores, dirigentes políticos y gremiales. El encuentro se llevará a cabo este lunes por la tarde en el Instituto Patria, con el objetivo de evaluar las acciones a seguir frente a la posible resolución judicial, que podría impactar significativamente en el panorama electoral del país.

Aunque todavía no hay certezas sobre la decisión de la Corte, fuentes del kirchnerismo señalaron que se está considerando la posibilidad de convocar a movilizaciones en caso de que se confirme una resolución adversa para Cristina Kirchner, que la deja inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La causa Vialidad, que involucra a la expresidenta por la presunta malversación de fondos destinados a la obra pública, se encuentra en su etapa más crucial. El Tribunal Oral Federal N° 2 había impuesto en 2022 una condena de seis años de prisión e inhabilitación. Luego, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en 2024.

En ese marco, se espera que la Corte Suprema se expida en los próximos días, y todo apunta a que podría invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que permitiría rechazar recursos extraordinarios sin necesidad de reabrir el caso. Esto podría ser la clave para que el fallo final se conozca sin modificaciones a la sentencia original.

Durante un acto en Corrientes, Cristina habló de su situación judicial y se mostró expectante ante la posibilidad de ser condenada. Sin embargo, la exmandataria adelantó que se mantendrá firme en su participación política, incluso en época electoral. “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, dijo.

“Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta, pero no van a impedir que vuelva el pueblo”, manifestó la expresidenta.

