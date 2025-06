En Día de Miércoles, la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Salud, Laura Cartuccia, criticó la gestión actual y anterior del Instituto de Provincial de Salud(IPS), señalando un esquema de tercerización costoso e ineficiente que compromete las finanzas del organismo. Cartuccia denunció pagos millonarios a empresas privadas por servicios que, según afirmó, no se prestan efectivamente.

"Hay varias empresas tercerizadas. Una de ellas es Brindar, encargada del control de facturación. Cobra 138 millones de pesos mensuales, pero ese trabajo lo terminan haciendo los administrativos del IPS. Es decir, Brindar no hace nada y se lleva esa cifra cada mes", acusó la legisladora.

Otra de las firmas mencionadas fue Traditum, contratada para digitalizar el sistema informático del IPS. Según Cartuccia, esta empresa percibe 98 millones de pesos mensuales, pero el sistema informático actual del organismo, está operativo y bajo el control exclusivo de una persona externa a la obra social, que posee las claves y el acceso total. “Si mañana esa persona decide apagar todo, el IPS pierde su sistema informático”, alertó.

La diputada también cuestionó que Traditum, pese a lo estipulado en el contrato, no puede cumplir con la tarea de digitalización ya que no tiene acceso al sistema ni puede intervenir en él. “Se le sigue pagando por algo que no puede hacer y nunca va a poder hacer”, agregó.

En ese sentido, Cartuccia indicó que el interventor del IPS, Emilio Savoy, solo atribuyó el déficit de la obra social a los gastos en medicamentos. “En ningún momento habló de la facturación de las clínicas ni de las empresas tercerizadas. Y hay muchas: Brindar, Traditum, Meditar, GBO, entre otras”, detalló.

La legisladora no ahorró críticas hacia la gestión anterior de la expresidenta del IPS, Gladys Sánchez, a quien responsabilizó directamente. “Todo esto se vino haciendo en la última gestión de Sánchez”, afirmó. Además, cuestionó que, a pesar de los señalamientos, Sánchez haya sido reincorporada en la coordinación de prestaciones médicas, con la creación de un nuevo cargo: “No fui yo quien la volvió a nombrar ni quien le inventó el cargo de subgerente en servicios propios”.

Cartuccia adelantó que propondrá modificaciones a la ley de creación del IPS, con el objetivo de reforzar los controles internos y evitar gastos innecesarios: “Si dejáramos de pagar estas tercerizaciones, la obra social podría tener superávit”.

Por último, la diputada se mostró firme frente a las tensiones que estas denuncias han generado: “Mi función es controlar y lo voy a seguir haciendo. No voy a dejar de cumplir mi rol como legisladora por temor a incomodar a nadie”.