Definición

A casi un año de su firma, el Pacto de Güemes muestra escasos resultados. No es un problema provincial y, quizás, tampoco de gestión del Ejecutivo. De allí una nueva reunión de gobernadores de todo el país.

Turismo en crisis Juan Manuel Urtubey Opinión 02/06/2025

Seguramente me han escuchado varias veces decir que el modelo económico que lleva adelante el gobierno nacional no es sustentable, no parece haber muchos motivos para ser optimista, pero aún en el caso en que funcione, al modelo le sobran más de 30 millones de argentinos.