Infancias sin Futuro

Las decisiones políticas que se toman desde el poder ejecutivo nacional se traducen en abandono, sufrimiento y muerte.

Lo que ocurre en el hospital Garraham y la falta de entrega de medicamentos oncologicos desde el estado es un testimonio brutal de una crueldad institucional que no se puede maquillar.

El caso Garrahan se traduce en una descidia tecnica, en una decision ideológica. Es la confirmacion de que para algunos funcionarios los niños son una carga. Esta desatencion no solo vulnera derechos basicos, sino que configura una crueldad silenciosa, porque si bien tiene notoriedad de prensa en titulares, mata en cuotas de agonía.

A esto se le suma la destitucion en pesimo tratamiento de la Defensora de niños, niñas y adolesentes de nación. Donde ni su adjunto quedo al mando, quedando afectada la direccion del organismo, sin firma y con un incierto rumbo... será dificil pensar que este gobierno piensa en la niñez y el futuro. Si a este panorama le sumamos que la designación de un nuevo defensor tardaria no menos de un año.

La suerte de los niños de este pais esta en jake, dificilmente una economía equilibrada sea lo unico que este pais necesite, sin niñez no tenemos futuro.

La ferosidad del avance a una destrucción institucional es alarmante.

Eso si el nuevo Paka-Paka ya fue intervenido. El gobierno compro una serie en EEUU con un sentido bien peculiar donde dos niños viajan con su abuela por el mundo y se encuentran con distintos personajes consejos contra Marxs, a favor del libre comercio. Pero lo mas llamativo son varios segmentos de la serie estan hechos para disuadir a los niños de ir a la universidad. El argumento entre otros, es que es muy cara, que los endeudara para siempre y que es innesesaria porque se puede ganar mucho dinero sin titulo.

El diputado Venegas Lynch ya habia mostrado su finalidad con sus dichos sobre que los padres no deben tener obligacion de mandar a sus hijos a estudiar porque podria mandarlos a trabajar a un taller.

El problema no es el desconocimiento de los derechos de los niños, es la crueldad de no ver en las infancias el futuro, el no entender que cuando como adultos fallamos en mirar a los niños como sujeto de derechos y no solo como un objeto de cuidado, les negamos la validacion emocional básica para su desarrollo.

Peor aun, cuando las instituciones que deberian ser guardianas de las infancias, hablo de escuelas, hospitales y todo organismo de protección, operan desde la finalidad burocrática y no solo fallan en proteger, sino que revictimizan.

La despersonalizacion, la deshumanizacion de este gobierno es alarmante pero lo peor parece no haber llegado.