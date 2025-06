Periodistas en Salta alertan sobre censura y silencio institucional: “Se instaló la costumbre de no responder”

En el marco del Día del Periodista, a celebrarse el próximo 7 de junio, los comunicadores salteños Gerardo Rebak, Maira López y Samuel Valdiviezo participaron de un panel en el programa "Pasaron Cosas", donde reflexionaron sobre el estado de la profesión en la provincia y denunciaron situaciones preocupantes vinculadas al acceso a la información pública y la libertad de prensa.

Gerardo Rebak relató una experiencia reciente en la Cámara de Diputados de Salta. “Hace menos de 10 días, un guardia me escoltó fuera de una comisión cuando buscaba información. Tuve que decir que iba al Senado para poder entrar, pero me desvié hacia Diputados para obtener unos expedientes que me habían prometido”, contó. Explicó que buscaba documentos con respuestas oficiales sobre suicidios policiales y temas de seguridad. “Esa información es pública. No es mía, es de la comunidad y nosotros la ponemos a disposición”, remarcó.

Maira López, por su parte, advirtió sobre un escenario cada vez más hostil para ejercer el periodismo en el país. “El rol del periodista es chequear la información del gobierno y de los individuos que la difunden. Pero hoy nos enfrentamos a una persecución directa desde el gobierno nacional, que habilita a los provinciales y municipales a no responder”, señaló. Contó que ese mismo día había pedido datos sobre la distribución de fondos coparticipables a municipios y no recibió respuesta. “Se volvió costumbre no contestar”, lamentó.

Samuel Valdiviezo también compartió su experiencia personal en el marco de las elecciones provinciales del 11 de mayo. “Fui a cubrir el voto de una diputada nacional Emilia Orozco, le hice una sola pregunta y se molestó. Me agarró el micrófono y me dijo: ‘Ya sé de dónde venís’”, relató. Además, cuestionó la falta de compromiso institucional: “Ella preside una comisión de Libertad de Expresión y hace tiempo que no se presenta. Eso da mucho que hablar”.

“El periodismo está para transparentar. Si no dan respuestas, tenemos que acudir a fuentes extraoficiales. Y cuando publicamos, recién ahí nos llaman para dar su versión”, señaló Valdiviezo.

El panel dejó en evidencia las múltiples barreras que enfrenta el periodismo salteño, desde el impedimento físico para acceder a instituciones públicas hasta el silencio sistemático de funcionarios.