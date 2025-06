Sáenz tildó de ‘hipócritas’ a Macri y CFK: “Tuvieron la oportunidad de mejorarle la vida a los jubilados y no lo hicieron”

En su visita a los estudios de LN+, el gobernador de Salta – Gustavo Sáenz – se metió de lleno en la coyuntura política actual. En este sentido, fue consultado sobre la recientemente anunciada candidatura de Cristina Kirchner y consideró que las urnas ya dieron su veredicto en las elecciones pasadas.

“Creo que las urnas son un mensaje para todos nosotros, los que hacemos política. La gente votó no más Macri, no más Cristina”, aseguró el mandatario.

Según su visión, CFK entiende que todavía tiene margen para seguir presentándose a elecciones y eso se respeta, pero llega un momento en el que hay que retirarse.

Por otro lado, Sáenz se refirió a los distintos proyectos de ley que se presentaron en el Congreso de la Nación para aumentar las jubilaciones mínimas.

“Creo que es necesario un sinceramiento, la hipocresía en la vida y en política no sirve. Creo que los hipócritas son lo que quieren hacerle creer a la gente que están preocupados por los jubilados”, aseguró, y, ante la presión de los periodistas para que de nombres, el mandatario apuntó a Mauricio Macri y a CFK; “Gobernaron, tuvieron la oportunidad de mejorarle la vida y no lo hicieron”, completó.

Para Sáenz, “todo esto es oportunismo” y detrás de “este tipo de sesiones” – en referencia a donde se debatirán los proyectos mencionados – “hay cuestiones que van por abajo que la gente no ve, que tienen que ver con miembros de la Corte, por ejemplo”.

“Es cierto que los jubilados cobran una miseria, pero esto no se resuelve echándonos la culpa los unos a otros, se resuelve sentándose en una mesa buscando solución”, planteó el gobernador salteño, y consideró que una forma de resolver algunas de estas cuestiones es “dejando de hacer beneficencia con los extranjeros con los recursos del estado”; “cobran planes, asignaciones, no pagan la educación. Argentina no tiene que ser un país generoso y, si es generoso, la caridad bien entendida empieza por casa”, sentenció.