Crece el conflicto: en el Garrahan sostienen el paro y se suma el Hospital Posadas

El conflicto con los médicos residentes se extendió, ahora, al Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas, en Morón. En las últimas horas, hicieron público un pedido para que las autoridades abran “una mesa de diálogo” para actualizar sus ingresos de bolsillo. Se trata de más de 600 residentes que dependen del Ministerio de Salud de la Nación que, de no recibir respuesta, anunciaron un paro para el próximo martes. En tanto, los residentes del Garrahan continuarán con la huelga por tiempo indefinido.

“Desde hace meses venimos manifestando una situación crítica, que pone en riesgo tanto nuestra subsistencia como la calidad de atención que brindamos diariamente. A pesar de los múltiples pedidos formales y públicos, no hemos recibido hasta el momento respuestas satisfactorias”, difundieron esta mañana desde la Asamblea de Residentes de Hospital Posadas.

En una reunión el viernes pasado, les ofrecieron “algo similar” al refuerzo extra con recursos propios del hospital, pero por menor que el bono de $500.000 anunciado por el Gobierno el fin de semana para los residentes del Hospital Garrahan. Con eso, hubo también un aumento del 3,52% del ingreso de bolsillo por recibo: un residente de primer año pasa a ganar $825.113,79 netos a partir de este mes, en lugar de los $797.000 en mayo.

Ahora, la principal queja entre los médicos es que, aun dentro del mismo programa de residencias de la Nación, van a diferir las remuneraciones de acuerdo con el hospital donde trabajen dentro de la Administración Pública Nacional. Sigue, luego, que el bono no queda atado al salario. En el caso del Garrahan, el 80% del presupuesto lo financia la Nación y, el resto, la Ciudad.

“Instamos a que se convoque una mesa de diálogo con todos los residentes que dependemos del Ministerio de Salud de la Nación hasta el día lunes 9 de junio o realizaremos medidas de fuerza para visibilizar la situación preocupante que nos apremia, con un paro sin guardia para el martes 10 de junio –anticiparon los residentes del Posadas–. Esta situación agrava el funcionamiento de nuestra institución.”

Ayer a la noche, en una asamblea virtual de la que participaron residentes que trabajan en hospitales y centros de salud que dependen de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires definieron participar, mañana, del 4J frente al Congreso. La Asamblea de Residentes del Garrahan ratificó, a la vez, la segunda movilización pasado mañana a la sede de la cartera sanitaria nacional. A partir de mañana, también en el Garrahan, paran por 48 horas los becarios del hospital: piden una recomposición del 50% de la beca y el pago de un incentivo por alta complejidad.

En una asamblea que comenzó pasadas las 9 de hoy, hasta recién, los residentes de ese centro pediátrico de referencia decidieron “continuar con el paro indefinido, ya que no hay propuestas de recomposición salarial por parte del Ministerio de Salud de la Nación, sino que nos daría un bono no remunerativo con los recursos del mismo hospital. Esto conlleva que [esa mejora] no forma parte de nuestro recibo de suelo, aguinaldo, etcétera”, dijeron.

Reclamo gremial

Al reclamo de los residentes, en el Garrahan se une el del personal de planta. Delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anticiparon que, entre las medidas que llevarán a votación en la asamblea convocada para las 13 de hoy, figura un paro con movilización a la Plaza de Mayo para pasado mañana.

Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) mantuvo una reunión con funcionarios del ministro de Salud, Mario Lugones. Acordaron abrir una mesa de diálogo con las autoridades del área y el Garrahan para “mejorar los ingresos de todos los trabajadores”. Es que el anuncio oficial del fin de semana alcanza solo a los 270 residentes nacionales en el hospital.

“La resolución salarial debe ser para todo el equipo de salud: técnicos, médicos, enfermeros, administrativos, operarios, bioquímicos, personal de mantenimiento, farmacéuticos, camilleros, choferes y becarios”, comunicaron al término de esa reunión, ayer. Hoy estaba previsto otro encuentro en Salud.

Corrigieron, a la vez, datos citados por el ministerio la semana pasada al comparar la dotación de administrativos con la de personal de salud. “El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. Lo insólito: el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico”, había expresado la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano.

Para referentes de UPCN, se trató de “una mala interpretación de los agrupamientos” en la planta de personal del Garrahan, donde desde el domingo se reforzó el control del presentismo.

“Quedó aclarado que no existe una superpoblación de administrativos: de los 4600 trabajadores, solo 460 son administrativos, ya que el 68% es personal asistencial, el 12% es personal de conducción y solo el 20% son trabajadores del tramo logística (administrativos, auxiliares, mantenimiento y servicios generales”, detalló UPCN, también, para la comunidad hospitalaria.

La Nación