En su intervención durante la sesión legislativa de este martes, el diputado por Cerrillos, Luis Albeza criticó duramente el enfoque económico del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al que acusó de aplicar una “motosierra” sin considerar la otra cara de las finanzas públicas: los ingresos. “En las cuentas libertarias solo existen las erogaciones, como si no hubiese que trabajar para que la Argentina crezca, que el emprendedor no se funda y que las empresas no cierren”, afirmó.

Albeza apuntó también contra la Ley Bases, que volvió a ser tratada en comisión. Señaló que el proyecto nacional “invade competencias provinciales” y que tiene errores “groseros” desde lo técnico. “No hace falta esa ley para declarar sujetos a privatización ni para disolver empresas como Saeta o Aguas del Norte. Eso le corresponde al Ejecutivo provincial”, sostuvo.

El legislador salteño destacó, en contraposición, la actitud del gobernador Gustavo Sáenz, a quien calificó como un dirigente que “amortigua los efectos del ajuste nacional” y “no traslada el recorte al bolsillo del usuario”. Puso como ejemplo el respaldo provincial al incentivo docente y al sostenimiento del sistema de transporte público. “Un colectivo podría costar más de $3.000 si gobernara con la lógica de Milei”, advirtió.

También se refirió al intento de reformar el sistema previsional y de salud provincial, asegurando que el gobernador ya expresó en dos ocasiones que ese proyecto no avanzará. “Si realmente les preocuparan los jubilados y los afiliados del IPS, celebrarían la decisión del gobernador. Pero está claro que buscan dañar su imagen”, sentenció.

Sobre el cierre, Albeza lanzó una dura advertencia de cara al futuro económico del país: “Ya fueron por el blanqueo, ahora van por los dólares de los ahorristas. Guarden sus dólares en el colchón porque después de las elecciones, con los vencimientos de deuda, la situación será muy complicada”. Y recordó, en tono crítico, el famoso llamado de Domingo Cavallo a confiar en el sistema financiero: “Eso ya fracasó”.

Finalmente, llamó a la prudencia y el debate serio de ideas dentro de la política nacional: “Está bien, ganaron, los felicitamos. Pero al otro día hay que trabajar. Gobernar no es gritar ni pelear. Gobernar es cuidar a la gente”.