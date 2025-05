Quitarán los puestos de comida de calle Córdoba: “No tienen agua, luz ni baño”

La Municipalidad de Salta notificó a comerciantes ubicados en la intersección de Avenida San Martín y calle Córdoba para que retiren sus estructuras de forma inmediata. Así lo confirmó en “Día de Miércoles” el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral Cook, quien advirtió que se trata de puestos que no cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento.

“Presentaron un recurso de apelación ante el secretario, que lo estoy resolviendo en este momento. Se van a tener que retirar porque no es el lugar adecuado, no es la forma, no tiene luz”, explicó el funcionario, y agregó: “Si lo sacamos a uno, tenemos que sacar a todos. Son cuatro construcciones, no tienen medidor, ni agua, ni baño”.

Además, señaló que estas estructuras arrojan sus desechos líquidos a la vía pública, lo que representa un riesgo sanitario. “No tienen desagüe, tiran el agua por la alcantarilla. Lo peor: no tienen servicio de higienización. Están trabajando ahí 12 horas diarias, sin las condiciones mínimas para manipular alimentos”, afirmó Carral Cook.

El secretario confirmó que los recursos administrativos están en su última instancia y que la resolución para ejecutar el desalojo será inminente. “Vamos a proceder muy pronto con todos los corredores íconos de comercialización de comida”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó casos similares en otras zonas como avenida Roberto Romero, Gato y Mancha, y Villa Palacios. “En Don Emilio hay una herrería en plena platabanda, que ahora también tiene una vivienda al lado. Ya es como mucho”, concluyó.