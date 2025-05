Este miércoles, el Gobierno comunicó que el Consejo Federal de Educación será el organismo encargado de discutir con los gremios docentes con representación nacional las condiciones laborales, el salario mínimo y la carrera de los docentes, así como también el calendario educativo.

Desde CTRA emitieron un comunicado, rechazando la modificación, a la que consideran “un ataque directo a los docentes”.

“Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la Paritaria Nacional Docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro Sistema Educativo”, señala el escrito.

Además resaltan que la participación del Estado nacional en la paritaria, funciona “como garante de un piso salarial común para todxs lxs Docentes del país”, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los Sindicatos nacionales, por lo que advierten que “eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad”.

“Esta medida se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la Educación Pública y desconocimiento de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la Educación”, sigue el comunicado.

En ese sentido, CTERA exigió la derogación inmediata de la modificación y convocó a todas las Organizaciones Sindicales, a las Comunidades Educativas y a la sociedad en su conjunto, a “defender la Educación Pública y el rol del Estado como garante de la Educación Pública y la equidad federal”.

“Sin salario digno, no hay Educación de calidad. Sin Paritaria Nacional, no hay federalismo. Sin Estado, no hay futuro. ¡La Educación no se negocia, se defiende!”, insiste.