Costo de la construcción: suba mínima en abril por caída del salario en el sector

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió 0,5% en abril frente a una inflación de 2,8% en ese mismo mes, es decir, bajó 2,3 puntos porcentuales (p.p.), según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La tenue suba se explica casi en su totalidad por la baja de la mano de obra asalariada que tuvo una caída nominal del 2,6%.

La suba del ICC se dio gracias al alza de 2,9% en el capítulo “Materiales” y del 1,7% en el capítulo “Gastos generales”; y de la baja de 1,9% en el capítulo “Mano de obra”.

Costo de la construcción: la mano de obra asalariada cayó 2,6% en abril

La variación negativa se explicó por la caída de 2,6% en la mano de obra asalariada, mientras que los subcontratos de mano de obra tuvieron una variación positiva de 1,3% frente al mes anterior. De esta manera, el indicador fue del 1,9% negativo en abril frente a marzo.

Fuentes del INDEC señalaron que la baja responde a que en febrero y marzo los trabajadores del sector recibieron un bono no remunerativo, que en abril no fue otorgado. Eso sumado a que no hubo cierre de paritarias, redundó en salarios nominales inferiores a los de los meses previos.

La metodología de relevamiento de la información de la mano de obra asalariada en este informe es a través de encuestas, por lo que expertos del sector minimizaron la baja de los haberes.

Cabe destacar que, la construcción presenta varios tipos de organización empresarial. Para este indicador se considera aquel en que la empresa constructora asume parte de los trabajos y otros los subcontrata.

A los efectos del cálculo, se supone que las tareas de albañilería y hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio y son supervisadas por un capataz de primera, mientras que se subcontrata la mano de obra de yesería, pintura y la de las instalaciones sanitarias, contraincendios, de gas y eléctricas.

Costo de la construcción: los materiales aumentaron por encima de la inflación

Mientras que la mano de obra mostró una baja, los materiales aumentaron 2,9%, apenas por encima de la inflación. Entre los suministros que más subieron se destacaron:

Maderas en bruto y madera para techos y pisos: 9,1%

Artefactos de iluminación y portero eléctrico: 7,4%

Electrobombas: 6,9%

Productos aislantes: 5,7%

Ascensores: 5,6%

Hierro para la construcción: 5,1%

Pisos de alfombra: 4,6%

Aparatos de control eléctrico (tableros, interruptores y tomas): 4,5%

En el otro extremo, el único que tuvo una retracción fue el vidrio que cedió 1%, mientras que las mesadas de granito y los artículos sanitarios de loza avanzaron un 0,3% y 0,4%, respectivamente.

Entre los gastos generales, que se destacaron las subas de la pala cargadora (+7,2%), retroexcavadora (+6,3%), camión volcador (+4,8%) y andamios (+3,5%).

