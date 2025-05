Luis Arce declinó su candidatura a la reelección en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este martes su decisión de no postularse para la reelección en los próximos comicios del 17 de agosto.

En un mensaje difundido desde la sede del Gobierno en La Paz, Arce enfatizó la necesidad de consolidar a la izquierda del país alrededor de un candidato con mejores posibilidades para enfrentar a los partidos opositores.

“Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la elección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado Plurinacional”, indicó el mandatario.

Arce advirtió sobre los riesgos que enfrentan el país y el Estado Plurinacional de Bolivia ante las amenazas de la derecha. “No puede ser nuestro destino el dividirnos, pelearnos y ser derrotados. No puede ser nuestro destino allanar el camino al fascismo y a la derecha y a la estrategia imperialista de dividir el campo popular. Me niego rotundamente a aquello”, expresó el presidente boliviano.

El oficialismo se encuentra actualmente fracturado en tres facciones, anteriormente unidas bajo el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las disputas internas han llevado a proclamaciones separadas de Luis Arce, Andrónico Rodríguez y el ex presidente Evo Morales, lo que ha dispersado el voto de la izquierda, comprometiendo así su retorno al poder.

En el comunicado, Arce que “el ‘enemigo’ principal es el imperialismo y la derecha fascista que ‘aplaude’ las divisiones y afila sus colmillos para saciar su sed ‘incontrolable de acumulación de riqueza’ y el ‘saqueo de nuestros recursos naturales”.

Ademá, hizo un llamado enfático a la unidad, manifestando su compromiso de apoyar un frente unido: “Propongo compañeras y compañeros la más amplia unidad de la izquierda de las organizaciones sociales y del pueblo en general en torno a un programa para avanzar cerrando filas por el candidato que tenga las mayores posibilidades de derrotar a los saqueadores de Bolivia”, remarcó.

Por otra parte, Arce llamó a Evo Morales a “no insistir” en su candidatura, recordándole que constitucionalmente “no puede ser” y que insistir en la fragmentación solo beneficiaría a las fuerzas opositoras.

También hizo un llamado a Andrónico Rodríguez a asumir el desafío de la unidad: “La unidad no debe ser una forma jurídica y burocrática, la rearticulación del bloque nacional popular exige unidad en la acción, unidad programática y unidad en el voto. A eso estoy dispuesto a aportar sin la menor duda. Aquí estoy con la frente en alto y de cara al pueblo siempre”, concluyó el mandatario boliviano.

Fieles a Evo Morales pusieron en duda las elecciones en Bolivia si su líder no participa

Los dirigentes del Trópico de Cochabamba, el principal bastión político y sindical del ex mandatario Evo Morales, anunciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz con el fin de inscribir a Morales como “el candidato del pueblo”.

La marcha partirá la madrugada del jueves desde Cochabamba y se espera que culminen su recorrido el viernes, cuando lleguen a La Paz desde El Alto en una caravana.

Vicente Choque, dirigente del Trópico, afirmó: “Vamos a hacer inscribir a nuestro único candidato Evo, cuidado que intenten, especialmente el Órgano Electoral, de querer buscar algún mecanismo sucio para tratar de inhabilitarlo”.

Los seguidores de Evo Morales han manifestado con firmeza que, si su líder no participa como candidato presidencial en las elecciones previstas para el 17 de agosto, estas no deberían realizarse.

El diputado Gualberto Arispe, aliado de Morales, sostuvo: “No puede ser que al mejor jugador no le dejen participar en el campeonato, si a Evo no le dejan participar en el campeonato, entonces no se tiene que llevar a cabo el campeonato porque no podemos quedarnos los hinchas (simpatizantes) sin representación”.

