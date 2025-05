Hoy se realizará la edición 11º del Latam Economic Forum, el tradicional encuentro empresarial y económico que organiza Research for Traders y que dona todo lo recaudado a la Fundación de Acción Social de Jabad y la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, disertarán en la jornada que se realizará en la sede porteña de Parque Norte y que tiene más de 1.000 inscriptos.

La apertura del evento de este año, que se realiza bajo el lema “Dónde estamos, hacia dónde vamos”, estará a cargo de Caputo, y luego habrá un panel de especialistas integrado por el economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Luciano Laspina; el economista, fundador y CEO de Carta Financiera, Miguel Ángel Boggiano; el analista político y director de Poliarquía Consultores, Alejandro Catterberg; y el politólogo y especialista en Relaciones Internacionales, Fabián Calle.

La agenda

8.30 hs - Acreditación / Desayuno

9.00 hs - Apertura Institucional

9.15 hs - Apertura - Ministro de Economía, Luis Caputo

9.30 hs - Miguel Ángel Boggiano - Luciano Laspina

11.00 hs - Break

11.15 hs - Alejandro Catterberg - Fabián Calle

12.15 hs - Presidente Javier Milei

13.00 hs - Cierre

Moderadores: Darío Epstein y Claudio Zuchovicki.

“Hace 11 años que se nos ocurrió hacer un evento para que las empresas que esponsorean puedan escuchar a alguien importante, ofrecerles algo, valor agregado y así podemos juntar donaciones, que si lo hiciéramos de otra forma juntaríamos una décima parte”, dijo Epstein días atrás en una entrevista con Infobae.

“El presidente actual nos ayudó muchos años con buena voluntad, el año pasado siendo ya presidente y el anterior siendo candidato. Tuvimos oradores de altísimo nivel. Todos los que van a ese evento, los que organizamos, compramos entradas y ayudamos. No creemos que el Estado tenga que ser solidario con la plata ajena, esto es algo privado”, mencionó. “No hay intermediarios, la plata va directa a las fundaciones”, destacó.

Epstein aseguró que este año habrá tres ejes de discusión: la coyuntura económica argentina, el contexto global y las perspectivas políticas en el año electoral. “Argentina tiene que volver a los mercados de deuda para fin de año”, definió. Y afirmó que la guerra arancelaria será uno de los elementos que influirán en el clima financiero global.

Según el economista, los drivers para que siga bajando el riesgo país y lo haga más adelante, dijo, son que a medida que se ratifique el rumbo, ”desregulando y bajando el gasto, el mercado te va a ver con más apetito para invertir, lo que están esperando es eso”, apuntó.

“Hay un logro que es único: los políticos odian bajar el gasto público, es el terror de cualquiera. El político va para dar y así ganar elecciones. Este gobierno logró un superávit increíble en un período corto y mantiene la popularidad. Recurrieron al Fondo Monetario para sanear los números del Banco Central y así normalizar un país con tantas décadas de mala praxis de corrupción y de desfalco. Esto lleva tiempo y esfuerzo, pero al final del camino hay un país para todos”, definió Epstein.

Por su parte, el vocero de la Fundación Jabad, Alejandro Altman, explicó, también en diálogo con este medio, la edición 2024 del evento, dejó resultados concretos y acorde a las necesidades que abordan la fundación y la cooperadora: la reparación estructural de cuatro viviendas, subsidios habitacionales y alimentarios para más de 500 personas, y la financiación de tratamientos médicos y sesiones terapéuticas que, sin ese respaldo, no hubieran sido posibles.

“Todos podemos hacer algo. No hay excusas para no mirar al costado y ver lo que le pasa al prójimo. El foro es un ejemplo claro de que, con ganas y usando lo que cada uno tiene a mano, se puede ayudar a otro”, reflexiona Altman.

Respecto al destino del dinero que se recaude este año, aclara: “El objetivo es acompañar a familias de clase media que hoy están en riesgo de exclusión”. “Estamos viendo una situación parecida a la de la pandemia: muchas personas que antes no necesitaban ayuda ahora se acercan porque no pueden sostener las expensas, el comedor escolar o la cuota del colegio. Vienen a pedir apoyo para no caerse del sistema. También estamos evaluando destinar una parte a reformas en el hogar de niños. La Cooperadora del Hospital Gutiérrez, por su parte, está analizando la compra de dos o tres equipos médicos con lo recaudado. Apenas lo definan, lo vamos a comunicar”.

