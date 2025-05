“El poder judicial en Salta está cautivo del poder político”, denunció Castillo

En Agenda Abierta, el candidato a senador por el Frente Liberal Salteño, Alberto Castillo, afirmó que su espacio político no se limita a las elecciones de este año y que busca consolidarse como una fuerza con proyección hacia 2027 y más allá. “El principal objetivo es que el frente tome volumen político. Queremos lograr representación en el Senado, en Diputados, en concejos deliberantes y entre los convencionales de más de 25 municipios”, aseguró.

En ese sentido, Castillo destacó el perfil de los candidatos que integran su espacio: “Son personas que vienen del sector privado, emprendedores, empresarios, trabajadores que no necesitan vivir de la política. Eso me encanta, porque tienen otra mirada y mucha confianza en lo que se viene, que es este nuevo proyecto de país con la idea de la libertad que impulsa Javier Milei”.

Además, propuso reformas profundas en el sistema judicial y criticó la falta de independencia del Poder Judicial en Salta. “Tenemos un Consejo de la Magistratura compuesto 100% por políticos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los legisladores elijan y también bajen a los jueces? Propongo que los consejeros sean elegidos por la gente, igual que los jurados populares. No hace falta una reforma constitucional, se puede hacer con decisión política”, afirmó.

Castillo también cuestionó la relación de dependencia entre los jueces y los legisladores provinciales: “El poder judicial está cautivo del poder político. Si a los diputados o senadores de un departamento no les gusta una decisión judicial, intervienen. No hay independencia y, así no se puede construir justicia”.

Por otro lado, respaldó de forma contundente al presidente Javier Milei, con quien comparte afinidad ideológica: “Decía que Milei era un loco. Y sí, lo sigo diciendo: tenemos un presidente loco, porque este país es de locos. Se necesitaba alguien así para dar vuelta todo como una media. Fue contra todo. Por eso lo bancamos con fuerza. Nadie imaginaba lo que logró, pero lo hizo”.

“Ahora, a mí me preocupa mucho Salta y nuestra Legislatura. Está desconectada de la producción y de las necesidades de la gente. Necesitamos generar puestos de trabajo. Necesitamos que el privado elija la provincia de Salta y no los impuestos como destino”, concluyó Castillo.