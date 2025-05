Robo de cable de cobre paralizó trenes y dejó varados a miles de pasajeros

El robo de 300 metros de cable de cobre en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla del domingo ha dejado tirados a miles de pasajeros tras el puente de mayo. La noche ha sido complicada para los que se encontraban a mitad de viaje, pero los viajeros que pretendían desplazarse a primera hora de la mañana tampoco lo tienen sencillo. Renfe ha pedido a los usuarios de trenes con salida de Madrid hacia Toledo, Puertollano (Ciudad Real) y Andalucía antes de las ocho de la mañana que no se presenten en la estación de Puerta de Atocha hasta dicha hora. No ha sucedido lo mismo en la estación de Santa Justa de Sevilla, donde miles de personas se agolpan a la espera de que salgan los trenes, que irán con “demoras considerables”.

En la estación de la capital andaluza se encuentra Anabel, que cuenta a Infobae que estaba previsto que su tren, con destino a Madrid, saliera cerca de las ocho menos veinte de la mañana, pero no lo ha hecho. “Cuando he llegado a la estación sobre las siete menos cuarto, había una cola enorme de miles de personas, porque los trenes de las seis no han salido. No dan más información, más que el servicio está suspendido directamente. No hay AVE a Madrid ahora mismo y estamos a la espera de que en algún momento se recupere el servicio”, cuenta.

La joven de 24 años, que lleva más de dos horas sentada junto a su maleta, aún tiene por delante varias horas de espera, porque Renfe prevé reanudar progresivamente la circulación desde Madrid a Andalucía sobre las nueve de la mañana, pero aún no hay noticias sobre los trenes que van al sentido inverso. Solo le queda ver pasar las horas, porque la única información que ha recibido de Ouigo es una petición de que no abandone la estación. “Te aconsejamos que permanezcas atento a las pantallas informativas”, reza el mensaje.

Doce horas entre Huelva y Madrid

Horas antes, atravesaba esa misma estación Jaime, su pareja, que ha pasado más de doce horas de viaje para llegar a su destino: “Cogió el tren en Huelva a las cinco de la tarde y ha llegado esta mañana a las seis a Atocha. Se ha pegado toda la tarde de ayer y toda la noche en el camino”.

“Él salía originalmente en el Intercity de Huelva a las seis menos cuarto, hacía una pequeña parada en Sevilla, Córdoba y ya para Madrid. Cuando llegó a Sevilla todo bien, pero estuvo tres horas parado en Córdoba. Ahí es donde se les informaron de lo que había pasado. En ese momento, pues no sabían cuando iban a tardar”, detalla. Finalmente, salió de esta estación a las once y media de la noche.

“El interventor informó de que el problema no es que no salieran a tiempo, sino que el trayecto iba a ser muy lento, porque como estaban arreglando las vías, había operarios en los tramos y entonces no, no iban a poder ir a 200 por hora”, añade y así retomó el camino casi sin comida ni agua. “En redes sociales, dijeron que les estaban dando comida, pero no había comida en el tren. Solo quedaba la de los carritos y se agotó al momento y nadie se les acercó a proporcionarles comida ni nada”, termina.

Doce trenes afectados el domingo

Los cortes y robo de cable, que se produjeron en los municipios toledanos de Los Yébenes (puntos kilométricos 92/850 y 93/600) y Manzaneque (puntos kilométricos 101/400 y 102/200), afectaron a un total de doce trenes que tenían previsto atravesar esa línea durante la tarde y la noche del domingo y que registraron un retraso de hasta siete horas. Es el caso del Intercity Sevilla 19:25-Madrid 22:23, que finalmente ha llegado a las 06:07 con 464 minutos de retraso, conforme detalla Renfe en su página web. No obstante, el que mayor demora ha registrado es el AVE Barcelona 16:58 – Sevilla 22:49, con una demora de 593 minutos (casi 10 horas) con llegada prevista a las 08:42.

