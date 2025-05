Así quedaron las llaves de los octavos de final del Torneo Apertura 2025

La fase regular del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin y están definidos todos los cruces de octavos de final, además de las respectivas llaves.

Por la zona A, los equipos clasificados son: Argentinos Juniors, Boca, Racing, Huracán, Tigre, Independiente Rivadavia, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

En tanto, por la Zona B son: Rosario Central, River, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Platense, Lanús e Instituto.

River, con la victoria ante Vélez, le robó el segundo lugar a Independiente. En tanto, Boca no pudo ganarle a Tigre en Victoria y fue Argentinos Juniors el que se quedó con el primer puesto.

De esta manera, “Millonarios” y “Xeneizes” no podrán enfrentarse salvo en una hipotética final. Esta suerte también corre para el Clásico de Avellaneda y para el duelo porteño de San Lorenzo y Huracán.

En cuanto a los enfrentamientos, hay posibilidades de que River y Racing se enfrenten en cuartos de final. En ese caso, los de Marcelo Gallardo serán locales, ya que terminaron en una mejor posición en el torneo. Por su parte, Boca podría enfrentar a Independiente en La Bombonera por la misma instancia.

Así están los cruces de octavos de final del Apertura 2025

Llave 1:

• Argentinos Juniors (1° Zona A) vs. Instituto (8° Zona B)

• San Lorenzo (4° Zona B) vs. Tigre (5° Zona A)

• River (2° Zona B) vs. Barracas Central (7° Zona A)

• Racing Club (3° Zona A) vs. Platense (6° Zona B)

Llave 2:

• Rosario Central (1° Zona B) vs. Estudiantes de La Plata (8° Zona A)

• Huracán (4° Zona A) vs. Deportivo Riestra (5° Zona B)

• Boca Juniors (2° Zona A) vs. Lanús (7° Zona B)

• Independiente (3° Zona B) vs. Independiente Rivadavia (6° Zona A)

Playoffs del Torneo Apertura 2025: formato y definición en caso de empate

Los partidos de octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase de grupos. En caso de empate, la definición será por penales.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, donde se mantendrá el formato de partido único, de igual que en la instancia de semifinales. En tanto, la final del torneo está programada para el domingo 1 de junio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero .

Entre los cruces destacados se encuentra el enfrentamiento entre Boca y Lanús, así como el de River ante Barracas Central. Además, Rosario Central, líder de la Zona B, se medirá ante Estudiantes de La Plata, mientras que Argentinos, puntero de la Zona A, enfrentará a Instituto.