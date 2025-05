El próximo 8 de mayo llegará a Netflix el documental Mañana fue muy bonito, que repasa la exitosa gira mundial de Karol G y también aspectos de su proceso creativo, su fama como mujer dentro del reggaetón y también de su vida privada.

Horas atrás se volvió viral un fragmento del film en el que la Bichota habla sobre la tormentosa relación de pareja que mantuvo con Anuel AA años atrás. Los fans reaccionaron inmediatamente porque es la primera vez que habla tan abiertamente sobre el tema.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”, expresa visiblemente afectada por la experiencia.

Sin mencionar al cantante puertorriqueño agregó: “Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”.

La artista se caracteriza por esgrimir el feminismo dentro de sus letras, declaraciones públicas y en su vínculo con colegas mujeres, y es por eso que decidió hacer referencia a su historia personal.

Por su parte, Anuel AA habló con el programa Alofoke, donde le preguntaron qué tenía para decir sobre los dichos de su expareja, pero prefirió las evasivas, incluso el sarcasmo: “No, sí estuve con ella durante ese tiempo, yo no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer… díganle que le ponga las tetas".

El accidente que sufrió Karol G en Jamaica

Karol G estuvo de vacaciones por Jamaica junto a sus amigos. La cantante colombiana compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos en los que dejó plasmada esta inolvidable experiencia.

Entre las actividades que realizó la cantante de “Si antes te hubiera conocido” hubo un paseo en moto por la selva. Si bien la primera foto la muestra subida al cuatriciclo, en la siguiente historia se la ve recibiendo asistida porque tuvo un accidente.

“Me caí en la moto. Mi primera caída en moto, check”, escribió en Instagram y mostró las lastimaduras en el brazo y la espalda, aunque no sufrió heridas graves y pudo continuar de la mejor manera con su brazo.

Con información de TN