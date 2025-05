Kueider dijo que es "injusto" tener que ir al penal de Ezeiza

El ex senador Edgardo Kueider, que cumple con prisión domiciliaria en Paraguay desde diciembre pasado, dijo hoy que si regresa a la Argentina irá a la cárcel de Ezeiza y apuntó contra la jueza Sandra Arroyo Salgado.

"Yo me podía haber ido a la Argentina esa misma noche, me podía haber vuelto. Yo no estuve detenido. Nunca estuve detenido. La declaración se produjo después que voluntariamente fui a declarar a la Fiscalía en Ciudad del Este", relató Kueider en declaraciones televisivas.

Las palabras de Kueider se refieren a su detención en el Puente de la Amistad con 200.000 dólares en efectivo y acompañado de su secretaria Iara Guinsel Costa. Tras ese episodio fue expulsado del Senado argentino.

Kueider consideró que, luego de haber sido demorado, podría haber regresado a la Argentina: "De hecho, uno de los argumentos que expusimos al juez para decirle que no había peligro de riesgo de fuga en la domiciliaria era que podíamos habernos ido mucho antes y no lo hicimos".

"Yo respeto a rajatabla las leyes. Lo que sí me parece injusto es que, si tenga que volver a la Argentina, tenga que ir al penal Ezeiza porque a la señora jueza quiera mostrar qué cuestión", remató Kueider.

Arroyo Salgado, tras el escándalo que protagonizó Kueider, reactivó una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tenía en su Juzgado y pidió su extradición con la finalidad de detenerlo. Sin embargo, la acción no prosperó en Paraguay.

Con información de Noticias Argentinas