Bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”, hasta el sábado 3 de mayo, en Salta se desarrollan actividades por la Semana de Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de Inmunizaciones.

“En esta semana estamos haciendo mucha hincapié en la vacunación de los adolescentes, los nacidos en el año 2014 esperamos que estén vacunados y no es así, con la vacuna contra el virus papiloma humano, la triple bacteriana acelular que previene de enfermedades como el meningococo, disteria y tétanos; y también la vacunación en los niños tratando de completar”, detalló en Aries, la Jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure.

Respecto a la vacuna contra la gripe, la funcionaria destacó que la población pediátrica -pese a que es de riesgo-, es la que más falta concurrencia.

“Es una vacuna de calendario, los niños tienen más posibilidades de tener complicaciones con el virus de la gripe tiene mayor posibilidad de complicarse, y a veces en las personas piensan no es mejor que tenga la enfermedad y no es así, siempre mejor estar prevenido, no es una vacuna que proteja al 100% pero disminuye complicaciones”, señaló.

Finalmente Jure, destacó que Argentina tiene uno de los calendarios de vacunas más completos de América y destacó el acceso gratuito para su población.

“En nuestro país hay vacunas para cada etapa de la vida, empezando desde antes del nacimiento con la vacunación en las embarazadas, desde el año pasado incorporando la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, productor de bronquiolitis y neumonías en bebés chiquititos”, enumeró.